Священный Кинот Афона запретил до 30 марта въезд на территорию Святой Горы и прекратил выдачу разрешений на посещение монастырей.

Решение принято для недопущения распространения коронавируса, сообщает «Romfea».

Также не разрешается перемещаться из монастыря в монастырь, и все монахи, которым необходимо войти или выйти с Афона, должны получить разрешения своего монастыря.

Было решено приостановить действие всех «афонских виз», и все паломники, которые находятся сейчас в афонских монастырях, должны покинуть их. Въезд сотрудников или других лиц с определенной целью будет разрешен только на основании запроса от монастырей и специального разрешения Священной Эпистасии (исполнительного органа Афона).