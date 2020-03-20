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Священный Кинот Афона запретил до 30 марта въезд на территорию Святой Горы

20.03.2020 / 11:12
Священный Кинот Афона запретил до 30 марта въезд на территорию Святой Горы
Romfea Источник: Romfea
Решение принято для недопущения распространения коронавируса

Священный Кинот Афона запретил до 30 марта въезд на территорию Святой Горы и прекратил выдачу разрешений на посещение монастырей.

Решение принято для недопущения распространения коронавируса, сообщает «Romfea».

Также не разрешается перемещаться из монастыря в монастырь, и все монахи, которым необходимо войти или выйти с Афона, должны получить разрешения своего монастыря.

Было решено приостановить действие всех «афонских виз», и все паломники, которые находятся  сейчас в афонских монастырях, должны покинуть их. Въезд сотрудников или других лиц с определенной целью будет разрешен только на основании запроса от монастырей и специального разрешения Священной Эпистасии (исполнительного органа Афона).

Источник: Inpress.ua
Афон
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