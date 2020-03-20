В Украине зафиксировано 18 случаев заболевания коронавирусом

Об этом сообщает Telegram-канал МЗ Коронавирус_инфо

Дословно: "19 марта лабораторно подтверждено 2 (два) новые случаи инфицирования COVID-19: один случай в Киеве, еще один - в Житомире. Пациенты изолированные, им предоставляется симптоматическое лечение. Сейчас в Украине зафиксировано 18 случаев инфицирования коронавируса COVID-19, два из них - летальные".

О больном в Житомире сообщил мэр города Сергей Сухомлин. По его словам, это 56-летний мужчина, вернувшийся из Австрии, состояние мужчины "более-менее нормальное".

С 18 случаев инфицирования новым коронавирусом, которые обнаружили в Украине:

10 случаев в Черновицкой области (1 летальный, умерла 33-летняя женщина);

2 случая в Житомирской области (1 летальный, умерла 71-летняя женщина);

2 случая в Киевской области (речь идет о нардепе Сергее Шахове и его жене);

1 случай в Донецкой области;

3 случая в Киеве.

Напомним: по состоянию на утро 19 марта в Украине официально зарегистрировано 16 положительных результатов на COVID-19.

С 12 марта по 3 апреля в Украине введен карантин. Города стали закрывать все заведения, кроме продуктовых магазинов и аптек. Граница для иностранцев закрыта, междугороднее автобусное и железнодорожное сообщение с 18 марта приостановлено.

17 марта в 23:00 прекратили движение метрополитена в Киеве, в других городах метро тоже не работает. Столичные власти заменили его наземным транспортом, хотя в пассажирский транспорт должны пускать только по 10 человек, и только тех, кто будет в медицинской маске.

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