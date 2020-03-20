На Хмельниччине священники УПЦ молятся на въездах в города против коронавируса

В Хмельницкой области на въездах в город Деражня священники Украинской Православной Церкви 19 марта совершили молебен от смертоносной язвы.

Как сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на пресс-службу Хмельницкой епархии, молебен совершили благочинный Деражнянского церковного округа протоиерей Георгий Чернятинский со священниками района.

Священнослужители просили Господа отвести эпидемию коронавируса COVID-19 от города и его жителей.

Священники призвали верующих придерживаться настоятельных рекомендаций Министерства здравоохранения и «не искушать Господа Бога своей беспечностью, потому что это также является грехом».