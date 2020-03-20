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На Хмельниччине священники УПЦ молятся на въездах в города против коронавируса

20.03.2020 / 11:55
На Хмельниччине священники УПЦ молятся на въездах в города против коронавируса
Хмельницкая епархия УПЦ Источник: Центр информации УПЦ
Священнослужители просили Господа отвести эпидемию коронавируса COVID-19 от города и его жителей

В Хмельницкой области на въездах в город Деражня священники Украинской Православной Церкви 19 марта совершили молебен от смертоносной язвы.

Как сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на пресс-службу Хмельницкой епархии, молебен совершили благочинный Деражнянского церковного округа протоиерей Георгий Чернятинский со священниками района.

Священнослужители просили Господа отвести эпидемию коронавируса COVID-19 от города и его жителей.

Священники призвали верующих придерживаться настоятельных рекомендаций Министерства здравоохранения и «не искушать Господа Бога своей беспечностью, потому что это также является грехом».

Источник: Inpress.ua
УПЦ
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