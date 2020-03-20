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На Закарпатье УПЦ открыла проект «Крок» для помощи онкобольному ребенку

20.03.2020 / 12:05
На Закарпатье УПЦ открыла проект «Крок» для помощи онкобольному ребенку
Мукачевская епархия УПЦ Источник: Центр информации УПЦ
«В ходе проекта мы будем шагать вместе с теми, кому сейчас, здесь и сейчас, срочно нужна поддержка и надежное плечо друга»

На Закарпатье Молодежный отдел Мукачевской епархии Украинской Православной Церкви начал новый благотворительный проект «Крок».

Как сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на пресс-службу епархии, цель проекта – помощь онкобольному ребенку.

«В ходе проекта мы будем шагать вместе с теми, кому сейчас, здесь и сейчас, срочно нужна поддержка и надежное плечо друга. В рамках реализации замысла мы посетили нашего друга и невероятно мужественного мальчика, который борется с онкологической болезнью. […] Передали семье необходимые в быту вещи, а малышу - фрукты. […] Мы приглашаем всех присоединиться к этому проекту. Шагаем вместе с добрыми намерениями, которые ведут к главной цели - к спасению души», - сказал глава Молодежного отдела епархии, архимандрит Агапит (Шпиняк).

Источник: Inpress.ua
Закарпатская область, УПЦ
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