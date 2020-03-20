На Закарпатье УПЦ открыла проект «Крок» для помощи онкобольному ребенку

На Закарпатье Молодежный отдел Мукачевской епархии Украинской Православной Церкви начал новый благотворительный проект «Крок».

Как сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на пресс-службу епархии, цель проекта – помощь онкобольному ребенку.

«В ходе проекта мы будем шагать вместе с теми, кому сейчас, здесь и сейчас, срочно нужна поддержка и надежное плечо друга. В рамках реализации замысла мы посетили нашего друга и невероятно мужественного мальчика, который борется с онкологической болезнью. […] Передали семье необходимые в быту вещи, а малышу - фрукты. […] Мы приглашаем всех присоединиться к этому проекту. Шагаем вместе с добрыми намерениями, которые ведут к главной цели - к спасению души», - сказал глава Молодежного отдела епархии, архимандрит Агапит (Шпиняк).