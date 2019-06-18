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В Закарпатской области появился новый храм УПЦ

18.06.2019 / 09:39
В Закарпатской области появился новый храм УПЦ
Освящение храма Источник: Центр информации УПЦ
За литургией была вознесена сугубая молитва о мире в Украине

В праздник Святой Троицы, Пятидесятницы, 16 июня, митрополит Мукачевский и Ужгородский Феодор совершил чин освящения нового Свято-Преображенского храма и престола в селе Мужиево Закарпатской области.

Как сообщает Центр информации Украинской Православной Церкви со ссылкой на пресс-службу Мукачевской епархии, после освящения, митрополит возглавил Божественную литургию в новом храме, в сослужении духовенства Береговского благочиния. 

За литургией была вознесена сугубая молитва о мире в Украине.

По окончанию богослужения митрополит Феодор поздравил настоятеля храма протоиерея Виктора Максима, поблагодарив его, приходской совет и прихожан храма за служение Церкви Христовой.

Источник: Inpress.ua
Закарпатская область, УПЦ
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