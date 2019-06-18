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Песков: Путин "выжидает" относительно Зеленского

18.06.2019 / 09:48
Президент РФ Владимир Путин занимает выжидательную позицию в отношении новоизбранного президента Украины Владимира Зеленского.

Об этом в эфире программы "Москва. Кремль. Путин" заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, пишет РБК со ссылкой на российский "Интерфакс".

"Путин занимает выжидательную позицию по Зеленскому, поскольку до сих пор нет понимания, какими будут подходы нового президента к основным вопросам повестки дня", - заявил Песков.

По его словам, в частности, "неясно, сохранится ли недружественная позиция Украины по отношению к России".

Также в Кремле хотели бы понять отношение Зеленского к Минским договоренностям.

"В целом подход позитивный и ожидания сдержанного оптимизма есть, но четкой ясности, что же будет происходить в Киеве, пока, к сожалению, нет ни у кого", - заявил Песков.

Напомним, ранее кум Путина, глава политсовета "Оппозиционной платформы - За жизнь" Виктор Медведчук заявил, что президент РФ "с уважением относится" к Зеленскому.

У Путина заявляли, что пока что президент РФ не планирует встречи с Зеленским.

Также Путин заявлял, что отношения РФ и Украины будут "неизбежно восстановлены" независимо от того, как будут развиваться отношения с украинскими элитами.

24 мая президент Украины Владимир Зеленский провел первую встречу с представителями украинской гуманитарной группы ТКГ в Минске. Позже он вернул в переговоры Минского процесса второго президента Украины Леонида Кучму.

В начале июня Зеленский заявил, что у украинской стороны есть "свежие наработки" для новой встречи в Минске.

5 июня Зеленский отреагировал на гибель трех военных на Донбассе и заявил России, что обострение конфликта – "не самый лучший фон для возобновления переговоров в Минске".

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Путин, Песков, Зеленский
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