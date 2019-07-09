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Кремль об инициативе Зеленского: нужно понять, как быть с "нормандским форматом"

09.07.2019 / 12:18
Россия пока не готова дать ответ на приглашение президента Украины Владимира Зеленского к переговорам по урегулированию ситуации на Донбассе с участием Великобритании, США, ФРГ, Франции.

В Кремле в связи с предложением президента Украины Владимира Зеленского своему российскому коллеге Владимиру Путину провести переговоры в Минске по Донбассу с участием Германии, Франции, Великобритании и США задались вопросом о судьбе Минских соглашений, под которыми США не подписывались.

"Пока я не готов как-то отвечать. Это же абсолютно новый формат", - сказал журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя в понедельник предложение главы Украинского государства.

По его словам, "во-первых, нужно понять, есть ли перспективы у такой встречи, во-вторых, нужно понять, что это за новый формат предлагается".

"Дело в том, что США не являются участниками Нормандского процесса, и как быть с Минскими договоренностями, под которыми стоят подписи участников Нормандского процесса, но не стоят подписи никаких представителей США", - добавил Песков.

Напомним, Зеленский предложил Путину провести переговоры об урегулировании ситуации на востоке Украины с лидерами стран-подписантов Будапештского меморандума и стран "нормандского формата" в Минске, где проходят заседания Трехсторонней контактной группы.

"Хочу обратиться к президенту РФ Владимиру Путину. Надо поговорить? Надо. Обсудим, чей Крым, кого там нет на Донбассе. Компанию для разговора предлагаю следующую: я, Вы, президент США Дональд Трамп, премьер Великобритании Тереза Мэй, канцлер ФРГ Ангела Меркель и президент Франции Эммануэль Макрон. Место? Думаю, (президент Белоруссии) Александр Григорьевич Лукашенко с удовольствием примет нас с вами в Минске", - сказал Зеленский в обращении, опубликованном на странице Офиса президента в фейсбуке в понедельник, 8 июля.

При этом Зеленский подчеркнул, что Украина не отказывается от каких бы то ни было дипломатических форматов урегулирования ситуации на Донбассе.

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переговоры, Россия, Путин, Песков, Зеленский
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