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Меркель поддержала переговоры между Зеленским и Путиным

27.08.2019 / 16:15
Канцлер Германии Ангела Меркель поддержала проведение переговоров между президентом Украины Владимиром Зеленским и российским лидером Владимиром Путиным.

Об этом она заявила во время встречи с президентом США Дональдом Трампом в рамках саммита G7 во Франции, передает Teller Report.

Так, Меркель заявила, что поддерживает переговоры между Зеленским и Путиным по урегулированию ситуации на Донбассе. Также она хочет видеть прогресс в реализации минских договоренностей.

"Я хочу видеть проведение переговоров между новым украинским президентом Зеленским и российским президентом (Путиным - ред.). Мы хотим увидеть прогресс по минским оглашениям", - отметила она.

Немецкий канцлер подчеркнула, что Зеленскому уже удалось достичь небольшого прогресса.

"И я думаю, мы должны попытаться продвинуться дальше в ближайшие несколько месяцев. Я в любом случае имею интерес добиться урегулирования в этом вопросе. Это является большой проблемой, а мы имеем достаточно проблем в мире", - добавила Меркель.

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переговоры, Путин, Меркель, Зеленский
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