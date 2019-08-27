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У президента подтвердили подготовку закона о сокращении числа нардепов

27.08.2019 / 16:57
Представитель президента Украины Владимира Зеленского в Верховной раде Руслан Стефанчук подтвердил намерения о сокращении количества депутатов парламента.

Стефанчук рассказал о работе над законопроектом о сокращении количества депутатов.

"Мы в течение выходных занимались законопроектами... По поводу этого законопроекта (Об уменьшении количества депутатов, - ред.). Я вам анонсировал, что мы будем вносить много изменений в Конституцию, которые будут отвечать программе нашей партии. Мы это обещали - и мы это выполним. Мы обещали и вопрос сокращения депутатов, мы обещали отмену депутатской неприкосновенности", - заявил Стефанчук.

Он также добавил, что законопроект о снятии депутатской неприкосновенности № 7203 сможет получить необходимую конституционное большинство голосов депутатов.

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депутаты, ВР, Стефанчук, количество депутатов
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