ВМС сообщили о трагической гибели военнослужащего в одной из частей морской пехоты

В одной из военных частей морской пехоты в воскресенье трагически погиб военнослужащий, сообщается на странице в Фейсбук Военно-морских сил ВСУ.

Как отмечается в сообщении, "произошел трагический случай гибели военнослужащего". По факту гибели правоохранители проводят следственные действия для предоставления правовой квалификации и установления обстоятельств произошедшего. "По указанию командующего ВМС ВСУ в военной части проводится проверка", - отмечается в сообщении. Источник