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ВМС сообщили о трагической гибели военнослужащего в одной из частей морской пехоты

27.08.2019 / 17:18
В одной из военных частей морской пехоты в воскресенье трагически погиб военнослужащий, сообщается на странице в Фейсбук Военно-морских сил ВСУ.

Как отмечается в сообщении, "произошел трагический случай гибели военнослужащего".

По факту гибели правоохранители проводят следственные действия для предоставления правовой квалификации и установления обстоятельств произошедшего.

"По указанию командующего ВМС ВСУ в военной части проводится проверка", - отмечается в сообщении.

Источник 

гибель, военный, морской пехотинец
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