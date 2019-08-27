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Наместник Почаевской лавры – об участниках многотысячных крестных ходов: Они вымаливают мир Украине

27.08.2019 / 17:55
Наместник Почаевской лавры – об участниках многотысячных крестных ходов: Они вымаливают мир Украине
Митрополит Владимир / УПЦ Источник: Центр информации УПЦ
Владыка Владимир рассказал, о чем просят люди во время молитвенного шествия

Верующие Украинской Православной Церкви, которые идут крестными ходами из Браилова, из Каменец-Подольского и других городов в Почаев, совершают подвиг: они вымаливают для Украины мир, а нашим душам - милость Божию.

Об этом сказал наместник Свято-Успенской Почаевской лавры митрополит Владимир, сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на Информационно-просветительский отдел.

«Не просто людям покинуть свои дела и в течение почти недели идти степями, лугами, полями под лучами палящего солнца. Крестный ход вдохновляет не только тех, кто участвуют в нем, но и всех нас. Потому что мы видим: у людей есть живая вера и большое упование на милость Божию. Тем самым они прославляют имя Божие, тем самым они совершают добрые дела, тем самым они прославляют Преблагословенную Деву Марию, на Чей праздник они и направляются в Почаевскую лавру», - рассказал митрополит.

Он также отметил, что «видно, что среди православных христиан, которые шли крестным ходом из Каменец-Подольского в Почаевскую лавру, царит особая благодать Божия, которая просвещает людей.

Их молитва связана с физическим трудом. Тела трудятся, а уста и сердце внимают словам молитвы так, что понятно: такой образ молитвы, крестного хода - богоугодное и, как слышим от людей, очень духовное (дело, - ред.). Также видя, какие чудеса совершаются во время этого хода, мы можем рассуждать, что это – богоугодный труд».

Владыка Владимир рассказал, о чем просят люди во время молитвенного шествия.

«Просят благосостояния себе, своей семье, детям. В тех семьях, которые не имели преемников, после молитвенного хода часто бывает пополнение. Если мы посмотрим, когда был основан крестный ход из Каменец-Подольского в Почаевский монастырь, то узнаем о чуде исцеления пожилой женщины, которая пришла с внучкой крестным ходом в Почаев, помолилась у отпечатка стопы Божией Матери, помазала глаза святой водой и прозрела.

Это произошло более 150 лет назад, и это был первый крестный ход. То, что совершалось в течение этих более 150 лет, невозможно описать... Общаясь с людьми, мы убеждаемся в милости Божией, что Бог, Небо слышит наши молитвы и отвечает на наши просьбы», - рассказал митрополит.

Владыка Владимир рассказал, почему в Почаеве, как и на Афоне Матерь Божию почитают как Игуменью.

«Не без основания люди так верят... Потому что, видя, как Матерь Божия берет реальное участие в нашей жизни, становится понятным для всех нас, что Матерь Божия невидимо присутствует между нами и невидимо руководит той семьей, которая несет монашеский подвиг в обители.

Например, большое проявление милости Божией, милости Божией Матери к нам - это то, что Матерь Божия явила отпечаток Своей правой стопы. Большое проявление милости к тем, кто подвизались на горе, - это то, что Она прославляет Свой образ чудесами. Большое проявление милости Божией и Божией Матери к нам в том, что она спасла монастырь от нашествия татар.

Из истории Церкви, истории отдельных монастырей мы знаем множество примеров, свидетельствующих о том, что действительно, видимо в монастыре несет послушание игумен, невидимо игуменом монастыря является Божия Матерь, Которая внушает игумену и братии, как правильно действовать в те или иные моменты», - рассказал наместник Почаевской лавры.

Источник: Inpress.ua
Почаев, УПЦ
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