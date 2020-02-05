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Рада предварительно одобрила сокращение количества депутатов на треть

05.02.2020 / 09:01
Рада предварительно одобрила сокращение количества депутатов на треть
Верховная Рада приняла в первом чтении президентский законопроект №1017 "О внесении изменений в статью 76 и 77 Конституции Украины", которым предлагается сократить количество народных депутатов до 300.

А также избирать их по пропорциональной системе.

За соответствующее постановление на заседании во вторник, 4 февраля, проголосовали 236 народных депутатов.

В своем законопроекте президент Владимир Зеленский предлагает в ст.76 Конституции Украины закрепить положение о количественном составе Верховной Рады в 300 народных депутатов (согласно действующей редакции Конституции их 450), которые избираются на пять лет (данная норма не меняется).

В Основном законе предлагается прописать: "Народным депутатом Украины может быть гражданин Украины ("может быть избран гражданин Украины" - в текущей редакции), который на день выборов достиг 21 года, имеет право голоса, постоянно проживает в Украине не менее последних пяти лет и владеет государственным языком ("и проживает в Украине в течение последних пяти лет" - в нынешней редакции Конституции)".

В законопроекте отмечается: "Не может быть народным депутатом Украины (сейчас - "избранным в Верховную Раду Украины") гражданин, имеющий судимость за совершение умышленного преступления, если эта судимость не погашена и не снята в установленном законом порядке".

В ст.77 Конституции также предлагается закрепить, что Верховная Рада избирается по пропорциональной системе. При этом остается формулировка, что порядок проведения выборов народных депутатов Украины устанавливается законом.

Переходные положения законопроекта предусматривают, что Верховная Рада, избранная до вступления в силу этого закона, продолжает исполнять свои обязанности до следующих выборов народных депутатов Украины.

Рада 3 сентября 2029 года внесла в повестку дня сессии и направила в Конституционный суд Украины президентский законопроект №1017. 18 декабря было получено заключение КС (от 16 декабря 2019 года № 8-в/2019) о соответствии законопроекта требованиям ст. 157 и 158 Конституции.

Согласно процедуре рассмотрения конституционных изменений, Верховная Рада должна направить соответствующий законопроект в Конституционный суд для получения заключения о соответствии инициативы ст.157 и ст.158 Основного закона. После получения вывода КС парламент может предварительно одобрить (принять в первом чтении) такой законопроект не менее 226 голосами. После этого на следующей очередной сессии Рада может рассматривать его для принятия в целом. Для этого потребуется не менее 300 голосов парламентариев.

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депутаты, ВР, количество депутатов
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