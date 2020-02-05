Рада предварительно одобрила сокращение количества депутатов на треть

-
-
Популярное в рубрике
Крещение Господне с Предстоятелем УПЦ на набережной Днепра: как это было19.01.2020 / 21:33Последние новости рубрики
-
18:43
Число больных новым коронавирусом в Китае достигло 20,4 тыс. человек
-
10:15
От коронавируса вылечились чуть больше человек, чем умерли
-
14:52
В Китае произошла вспышка птичьего гриппа
-
14:21
Туск заявил о поддержке вступления независимой Шотландии в ЕС, Британия возмущена
-
11:15
Минздрав: случаев заражения коронавирусом в мире уже 14 568
- 18:43
-
Популярное в рубрикеПоследние новости рубрики
-
17:56
В Украине уже созданы предпосылки для "лавины" иностранных инвестиций, считает Зеленский
-
17:12
Минсоцполитики сделает перерасчет льгот и субсидий за доставку газа
-
15:47
"Газпром" в январе использовал оплаченные мощности ГТС Украины на 46%
-
15:16
Зеленский: Украина и Турция обсудили возможности транспортировки каспийского газа
-
13:50
Приватбанк подписал соглашение об участии в госпрограмме "Доступные кредиты 5-7-9%"
- 17:56
-
Популярное в рубрикеПоследние новости рубрики
-
Популярное в рубрикеПоследние новости рубрики
-
Популярное в рубрикеПоследние новости рубрики
-
-
Популярное в рубрикеПоследние новости рубрики
-
Популярное в рубрикеПоследние новости рубрики
-
09:14
Украинские военные провели на Донбассе учения со “Смерчами”
-
09:07
В Украине выпустили почтовую марку к 200-летию открытия Антарктиды
-
09:08
На Закарпатье поезд протаранил грузовик, двое погибших
-
09:07
В центе Киева внедорожник сбил бетонный столб
-
09:04
General Motors представила беспилотный шаттл
- 09:14
-
Популярное в рубрикеПоследние новости рубрики
-
11:04
В "Борисполе" попрощались с погибшими в катастрофе самолета МАУ
-
09:16
В США самолет рейса Лос-Анджелес - Шанхай сбросил топливо над городом
-
09:34
На YouTube опубликовали запись с высоты на месте падения самолета МАУ
-
15:09
CNN распространила видео возможного ракетного удара по самолету МАУ
-
08:51
Ученые обнаружили первую планету размером с Землю, на которой может существовать жизнь
- 11:04