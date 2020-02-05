Пристайко: ведутся переговоры об очередном обмене удерживаемыми лицами

Он выразил надежду, что обмен удастся выполнить в формате "всех на всех", передает издание "Крым.Реалии".

"Мы сейчас готовим очередной обмен. Мы все еще верим в возможность в ближайшее время завершить обмен "всех на всех". А это будет очень большой и массовый обмен, в котором, мы надеемся, найдется место в преобладающем большинстве крымским татарам, которых в последних волнах нам удалось получить не так много. В частности, этот вопрос вчера обсуждался с президентом Эрдоганом, который был с визитом в Киеве", – сообщил министр.

Как сообщалось, 29 декабря 2019 года в ходе обмена удерживаемыми лицами между властями Украины и ОРДЛО получил свободу 81 украинец. По словам президента Украины Владимира Зеленского, 76 человек приехали на контролируемую Украиной территорию, 6 "остались на временно оккупированных территориях, потому что там их семьи".

ОРДЛО были переданы 124 человека. "У нас 17 лиц отказались переезжать на территорию ОРДЛО. Кроме того, есть еще близко 30 лиц, которые отказались вообще принимать участие в обмене… Да, они конечно, продолжают отбывать наказание", -сообщила представительница Украины в гуманитарной подгруппе Трехсторонней контактной группы (ТКГ), экс-омбудсмен Валерия Лутковская.

13 января 2020г Офис генпрокурора совместно со Службой безопасности Украины начал проведение следственных мероприятий с лицами, освобожденными с временно оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей (ОРДЛО) 29 декабря 2019 года.

Источник