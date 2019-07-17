На встрече советников лидеров стран "нормандского формата" достигнута договоренность об обмене пленными

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15:16
Минюст зарегистрировал новую Таможенную службу
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Во Всемирном банке говорят, что нужно остановить стремительный рост "минималки" в Украине
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14:54
Военная прокуратура активно расследует турецкую закупку Порошенко раций для армии
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13:21
Всемирный банк: рост экономики Украины является сдержанным и неустойчивым
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Суд снял арест с 415 объектов недвижимости Коломойского
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Хранится только сутки: Супрун предупредила об опасности популярного десерта
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"Буду хранить вечность!" Регина Тодоренко похвасталась эксклюзивными фото со свадьбы
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