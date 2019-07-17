На встрече советников лидеров стран "нормандского формата" достигнута договоренность об обмене пленными

Об этом сообщил заместитель главы Офиса президента Украины Вадим Пристайко.

"Удалось достичь определенных договоренностей, в частности достижение прекращения огня, так называемое хлебное перемирие, проведение разминирования в Станице Луганской и разведение на двух предварительно согласованных участках, определение следующей очереди участков для разведения и разминирования", - заявил Пристайко.

По его словам, стороны договорились в течение месяца осуществить обмен пленными в возможных форматах 10 на 10 или 15 на 15. В то же время, он отметил, что конкретные имена не обсуждались, это будут решать омбудсмены во время заседания в Минске.

Внешнеполитические советники лидеров Украины, Германии, Франции и России встретятся в конце лета, чтобы обсудить реализацию достигнутых 12 июля договоренностей.

"Мы точно договорились, что встретимся, чтобы посмотреть на прогресс тех договоренностей, которых мы достигли в июле", - сказал Пристайко.

По его словам, целесообразность встречи лидеров государств можно будет оценивать по итогам последующих переговоров советников.

Напомним: 12 июля состоялась первая встреча советников лидеров Украины, Германии, Франции и России с целью восстановления "нормандского формата".

На встрече прорабатывали дальнейшие шаги по воплощению Минских соглашений.

Договоренность о встрече внешнеполитических советников лидеров "нормандской" четверки была достигнута в июне во время визитов Владимира Зеленского в Париж и Берлин.

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