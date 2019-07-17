Кулич – самый богатый губернатор самой бедной области

В свою бытность губернатором Черниговщины нынешний кандидат по 205-му округу и бизнес-партнер мера Атрошенко после 17-00 на работе не появлялся. «После пяти вечера Валерий Кулич бухал с бизнес-партнерами в ресторанах Чернигова. Когда нужно было присутствовать на работе, экс-губернатор бухал прямо на работе», - рассказали бывшие сотрудники Кулича.

Доходы Кулича в губернаторском кресле возросли. И уже в 2015 году Кулича признали самым богатым губернатором Черниговщины. Кроме огромныхдоходов, экс-губернатор владеет наличностью в размере 2,5 млн гривен, 900 тысяч евро и 800 тысяч долларов, двумя земельными участками в Чернигове (1000 кв. м каждый), элитным особняком (384,20 кв. м), двумя квартирами (203,50 и 44,90 кв. м), гаражом (22,40 кв. м), четырьмя огромными участками в Коропском районе. Плюс шикарные авто – AUDI Q7, TOYOTA LAND CRUISER и BMW 750LD.

Официально это великолепие обеспечивается тем, что черниговский губернатор является совладельцемсеми фирм – включая сельскохозяйственные ООО «Интер» и ЧП «Агро-трейдер», которыми Валерий Кулич владеет напополам с мэром Атрошенко, которому приходится делиться доходами со своим кумом, экс-президентом Петром Порошенко.

Именно дружба с Атрошенко и привела его к успеху. В 2017 году «Деловая столица» назвала Кулича самым богатым губернатором самой бедной области Украины. Таким образом, нынешний кандидат по 205-му округу Чернигова, который снова жаждет власти, возглавил рейтинг наихудших губернаторов Украины. С этим нельзя не согласиться, так как уровень жизни и доходы жителей области резко снизились. Люди до сих пор расхлебывают горе-правление Кулича, за время правления которого области практически обнищала.

За время правления Кулича в городе и области активно говорили о масштабной коррупции в окружении тогдашнего губернатора. Один из эпизодов подтвердила и СБУ, когда задержала на взятке в 40 тысяч долларов подчиненного Кулича Юрия Евтушенко. Последний был членом банды, бравшей откаты за ремонты больниц и школ области.

Однако это совсем не помешало Куличу и дальше оставаться безнаказанным. В бытность губернатором он уже успел заработать на все. Теперь коррупционер снова рвется к власти, чтобы продолжить наживаться на украинцах, прикрываясь идеалами команды Зеленского.

Из проверенных источников нам стало известно, сколько стоило губернаторское кресло Валерия Кулича. Став губернатором 31 марта 2015 года, Куличу пришлось выполнять свои обязательства перед тогда еще депутатом и своим бизнес-партнером Владиславом Атрошенко, на которого его кум Петр Порошенко тогда еще возлагал большие надежды. Последний потребовал от Кулича сделать его первым замом своего человека – депутата Черниговского облсовета Сергея Сергиенко.

Назначение Кулича на должность курировал лично Атрошенко, постоянно консультируясь со своим кумом Петром Порошенко. По нашим достоверным источникам, мэр Киева Виталий Кличко занимался решением вопроса о назначении Кулича через своего человека в Администрации президента. Почему именно Кличко? Все просто. Атрошенко владеет предприятием «Киевхлеб», которое в начале 2015 резко повысило цены на хлеб для киевлян. Атрошенко согласился снизить цены. За это Кличко пролоббировал назначение Кулича главой Черниговской ОДА.

По данным прослушки неформального общения Атрошенка со своими бизнес-партнерами и друзьями, назначение Кулича обошлось ему в полтора миллиона долларов. Уже через полгода правления Кулича в области, Атрошенко с лихвой отбил эту инвестицию.