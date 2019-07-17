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Советники в "нормандском формате" договорились о "хлебном перемирии" на Донбассе

17.07.2019 / 13:53
На встрече советников в "нормандском формате" удалось достичь договоренностей о "хлебном перемирии" на Донбассе.

А также о проведении разминирования в Станице Луганской и на двух других участках, определении следующей очереди участков для разведения сил и разминирования.

Об этом заявил заместитель руководителя Офиса Президента Вадим Пристайко на брифинге 16 июля.

"По большому счету был продуктивный и прагматичный разговор, удалось достичь определенных договоренностей. В частности, что нам удалось достичь - достижения прекращения огня, так называемого "хлебного перемирия", проведения разминирования в Станице Луганской и на двух дополнительных предварительно согласованных участках, определения следующей очереди участков для разведения и разминирования", - прокомментировал он результаты встречи советников.

В то же время заместитель руководителя ОП добавил, что перемирие уже объявлялось 18 раз, нынешнее будет девятнадцатым, но заверил, что "мы не теряем оптимизма, вопрос в том, насколько можно обеспечить постоянство этого перемирия".

Пристайко напомнил, что на встрече присутствовал он как представитель Украины, а также коллеги из Франции, Германии и России.

Источник 

Донбасс, нормандский формат, Пристайко, хлебное перемирие
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