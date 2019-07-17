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В Офисе главы государства не исключают досрочных местных выборов

17.07.2019 / 13:32
Представитель президента Украины в Верховной Раде Руслан Стефанчук заявил, что в Офисе главы государства рассматривают возможность проведения досрочных местных выборов.

 

Об этом он заявил в эфире программы «Свобода слова» на ICTV.

"Будет ли это осуществлено к следующей осени или это может быть осуществлено еще и до этого - мы рассматриваем разные варианты, как наиболее эффективно перезагрузить всю систему, которая касается отношений власти и человека", - сказал Стефанчук.

Он добавил, что команду президента не интересует "перемена лиц в действующей системе власти".

"Владимир Зеленский шел с четким пониманием того, что нас не интересует вопрос перемены лиц в действующей системе власти. Если ты бросишь свежий огурец в бочку с кислими огурцами, он станет кислым огурцом", - заявил Стефанчук.

Источник 

досрочные выборы, Стефанчук
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