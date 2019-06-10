Сложности выборов: с чем столкнулись политсилы на внеочередных парламентских

Формируют партийные списки и ищут тех, кто мог бы выиграть выборы на мажоритарных округах. Уже скоро "техническая" часть кампании завершится и политсилы приступят к агитации. При этом вопрос, как и чем "взять" избирателя на этих выборах, для многих партий и политиков остается открытым.

На этих выборах перед политическими силами стоит ряд проблем, от разрешения которых во многом зависит итог, который они получат по результатам народного волеизъявления. С некоторыми из проблем украинская политика сталкивается впервые.

Внезапные выборы

Проблема первая – внезапность выборов. Здесь очень напрашивается цитата Воланда из булгаковского "Мастера и Маргариты": "Да, человек смертен, но это было бы ещё полбеды. Плохо то, что он иногда внезапно смертен, вот в чем фокус!". В принципе, что парламент может быть распущен досрочно, предполагали многие. Но, пожалуй, никто серьезно в это не верил. Отсюда "внезапная смерть" Верховной Рады нынешнего созыва стала неожиданностью для всех, неприятной неожиданностью – для многих. Что там говорить, если, по утверждению экспертов, даже в партии "Слуга народа" оказались не готовы к такому развитию событий.

"В короткий срок наполнить партийный список, рассмотреть кандидатуры в мажоритарных округах – это очень непросто, – рассказывал ранее в комментарии сайту "Сегодня"политолог, основатель исследовательской компании ACTIVE GROUP Андрей Еременко. – Более двухсот округов – с претендентами нужно провести серьезные беседы и заключить серьезные договора. И там внезапно выяснилось, что вести эти беседы просто некому".

Мало времени

Вторая проблема – краткосрочность самой кампании. Чуть более месяца на то, чтобы убедить избирателя среди многих схожих партий и кандидатов выбрать конкретную, – сложная задача. Особенно притом, что среди участников будут, конечно, и "технические", не претендующие на победу, но создающие изрядный информационный шум. Хорошо "отстроиться", показать, чем ты отличаешься от других политических сил (в самом деле: все выступают за мир, все декларируют стремление к улучшению благосостояния народа и т.д) трудно и для политсил "с историей". А для новых, кажется, и совсем уж непосильная задача.

Здесь наблюдается определенный парадокс: с одной стороны, общество требует новых лиц в политике (итоги президентских выборов и результаты соцопросов, которые социологи проводят сегодня, – тому доказательство). С другой – "пробить" "глухую оборону" партий, чьи лидеры участвовали в президентских выборах, совсем новым политсилам будет чрезвычайно трудно. Впрочем, объясняется сей парадокс просто: в представлении избирателя, словосочетание "новая политсила" или "новый лидер" зафиксировалось по состоянию примерно на осень прошлого года. Образно говоря, "рынок насытился" уже тогда – новых "зеленских" и "вакарчуков" или "смешко" избиратель просто не успеет "переварить".

"По большому счету, те, кто засветился на президентских – и "старые", и "новые" политики" – идут на парламентские, – рассказал в комментарии сайту "Сегодня" политолог Владимир Фесенко. – Исключение – Вакарчук, но здесь тоже нюанс: его ждали на президентских, его участие подразумевали. Потому нельзя сказать, что его участие – неожиданность. Поэтому придумать что-то принципиально новое, какие-то фишки особые невозможно. Будет доминировать инерция президентских выборов".

Кризис идей

Влияние президентской гонки – это третья и, пожалуй, наиболее неприятная для многих политсил проблема. Сверхтехничная кампания Владимира Зеленского, мегасодержательная – Петра Порошенко, сверхнасыщенная – Юлии Тимошенко и т.д. подняли технологическую планку выборов на небывалую высоту. Градус президентской кампании – особенно между первым и вторым турами – зашкаливал. Поляризация общества достигла опасного уровня. И все это было лишь немногим более месяца назад. После такой "артподготовки" для избирателя любая парламентская кампания покажется пресной и неяркой.

Но ведь задача любой политической силы в ходе кампании – привлечь к себе внимание. А как привлекать, если все арсеналы уже использованы, креативные задумки – реализованы?

Эксперты в один голос утверждают, что ожидать чего-то нового, особенного на этих выборах, не стоит.

"Новые "фишечки" не успеет разогнать даже "Слуга народа". Какие фишечки? Сейчас политсилы не могут договориться о простых вещах, которые по умолчанию нужно иметь на старте, – рассказал в комментарии Андрей Еременко.- Они даже технологически не успевают подготовиться. Не говоря уже о том, чтобы продумать и реализовать какую-то серьезную осмысленную кампанию. Самый серьезный шаг, который мы, возможно, увидим на этих выборах – объединение партий и политсил".

Политолог Вадим Карасев также отмечает, что эти выборы могут характеризоваться кризисом идей.

"За два месяца уже очень трудно найти что-то новое. Удержать хотя бы то, что их лидеры имели на президентских выборах. Разве что "Голос" Вакарчука сможет что-то взять как новая политическая сила. Ну, и "Сила и честь" – на лозунгах, что в период такой мощной перезагрузки политического поля нужны новые, но опытные люди. Думаю, так они будут позиционироваться. А все остальные даже менять не будут ничего", – отметил в комментарии Вадим Карасев.

В свою очередь, Владимир Фесенко акцентирует, что на качестве кампании, в первую очередь, скажется не только то, что она будет короткой, но и то, что она началась сразу после президентской.

"Политсилам придумать что-то новое на этих парламентских выборах будет крайне сложно и вряд ли это получится. Я и многие коллеги считаем, что фактически парламентские выборы – это доигрывание президентских. "Паровоз" как стал на пары, так и несется. Переизменить, переформатировать, предложить какую-то новую повестку кампании, что-то, что изменит ее ход, очень сложно", – говорит Владимир Фесенко.

Что сработает на выборах, а что – нет

Тем не менее в таких сложных условиях политсилы ищут возможности качественно отстроиться от конкурентов и предложить избирателю нечто особое. Одни политисилы – как "Европейская солидарность" – проводят праймериз. Другие – как "Оппозиционный блок", "Партия мира и развития", "Наши", "Видродження" и "Доверяй делам" – объединяются. Все эти действия нацелены на усиление позиций политсил.

Для некоторых политсил, особенно пребывающих в "пограничном" состоянии, будет важно то, как они проведут кампанию, для некоторых – кто будет в списке, – отмечают эксперты.

"Допустим, партии "Украинская стратегия", чей электорат очень пересекается с электоратом "Европейской солидарности", нужно будет сильно постараться, чтобы отстроиться, позиционироваться,- говорит Владимир Фесенко. – Вообще на этих выборах на что будет обращать внимание избиратель – так это на список. Потому что если президентские выборы – игра лидеров, то парламентские – состязание команд. Поэтому попытка как-то показать особенность, изюминку своей команды, да еще так, чтобы она соответствовала образу лидера, – важна", – говорит эксперт

Но если то же объединение или скрупулезный подход к спискам может положительно повлиять на результаты, то применение политтехнологические ходов, которые отдельные политсилы сегодня позаимствовали у финалистов президентской гонки, вызывает сомнения.

"Теперь мода на новые лица. Просто бум какой-то. Тут, я считаю, играет свою роль феномен Зеленского и попытки, гиперболизировав его, перенести на парламентские выборы, – говорит Владимир Фесенко. – При этом не учитывается, что для преемственности работы парламента опытные люди, люди, знакомые с техникой парламентской работы, тоже нужны. Или еще один пример примитивного копирования – то, что пытаются привлекать в политику певцов, актеров, деятелей шоу-бизнеса. Это пример того, как пытаются усилить какие-то эффекты, которые появились в ходе президентских выборах", – говорит эксперт.

Также, по его мнению, не всем политсилам одинаково полезно чрезмерное увлечение современными технологиями в процессе кампании.

"Политики начали писать видеообращения друг к другу, пошли более активно в социальные сети. Но не всегда это оправдано. Нужно понимать, что Зеленский, Вакарчук – штучный политический товар. Копированием их результат невозможно повторить", – говорит Владимир Фесенко.

С другой стороны, отмечает политолог, акцент на соцсетях и интернете оправдан в связи с тем, что нынешняя кампания – летняя.

"Летней кампании у нас давно уже не было. Достучаться до избирателя будет сложно. Города опустеют. Народ, особенно молодежь, переместится в смартфоны и планшеты. Потому политикам нужно будет хорошо постараться, чтобы достучаться до избирателя. И акцент будут делать на социальные сети и телевизор. А вот палатки, печатные издания – эффективность будет меньше", – говорит Владимир Фесенко.

Виталий Рябошапка

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