Конструктивные политические силы в лице ОПЗЖ Медведчука и «Партии Шария» объединяются, в то время как «Слуги» Зеленского самоизолируются, - эксперт

Об этом в эфире телеканала «Перший Незалежний» заявила медиа-эксперт Татьяна Чугаенко.

«Что касается досрочных выборов. С одной стороны, власть, конечно же, их бы не хотела. Но, с другой стороны, готовятся к досрочным выборам уже практически все. Потому что, посмотрите - у нас не проходит ни одной недели без социологических опросов», - сообщила эксперт.

«Когда еще мы в период межвыборный видели столько социологии? Не было такого!» - отметила медиа-эксперт.

Чугаенко обратила внимание, что активисты «Оппозиционной платформы - За жизнь» Виктора Медведчука организовали митинг в поддержку «Партии Шария», которую пытается запретить украинская власть.

«Что касается сегодняшних акций протеста. Обратите внимание, партия «Оппоплатформа - За жизнь» Медведчука пришла поддержать «Партию Шария», - подчеркнула медиа-эксперт.

По мнению Чугаенко, оппозиционные силы демонстрируют конструктивное поведение, объединяясь против «беспредела, который эта власть устраивает».

«То есть, мы видим, что в тот момент, когда «слуги народа» Зеленского, по сути, самоизолируются, конструктивные политические силы объединяются против этой власти и, соответственно, против беспредела, который эта власть устраивает - и за Украину, за украинское будущее», - заключила медиа-эксперт Татьяна Чугаенко.

Как известно, 6 апреля Окружной административный суд города Киева продолжил рассмотрение иска Министерства юстиции Украины о запрете «Партии Шария». В поддержку «Партии Шария» активисты «Оппозиционной платформы - За жизнь» организовали у здания суда массовый митинг.

В акции приняли участие народные депутаты от «Оппозиционной платформы - За жизнь» Виктора Медведчука, более 200 представителей организации «Патриоты - За жизнь» и Молодежного крыла «Оппозиционной платформы - За жизнь».

Также активисты «Оппозиционной платформы - За жизнь» провели автопробег в поддержку «Партии Шария», в котором приняли участие около 100 автомобилей.