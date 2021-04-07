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Новое «дело ОАСК» может быть провокацией НАБУ, - бывший замгенпрокурора

07.04.2021 / 14:34
Очередные обыски НАБУ в помещении Окружного админсуда и по месту жительства нескольких адвокатов могут быть провокацией НАБУ, на которую Бюро пошло после провала предыдущих расследований против главы ОАСК Павла Вовка.

Об этом заявил заместитель генерального прокурора Украины (2014-2015) Алексей Баганец.

«Зная, как детективы НАБУ расследует уголовные производства, как там поверхностно собирают доказательства, как легко идут на провокацию преступления при содействии той же САП, то у меня на сегодняшний день нет доверия к этим органам… И в нынешней ситуации я допускаю, что уголовное производство, которые сейчас возникло в связи с братом главы ОАСК Павла Вовка, тоже может быть спровоцировано. Ну не удается им добиться результата по привлечению Вовка к уголовной ответственности - мы помним придуманные подозрения в «создании преступной организации с целью захвата государственной власти», которые даже по закону не были подследственны НАБУ и САП. И в этот раз у меня есть большие сомнения по повод того, что у них там есть что-то, на основании чего можно привлечь того же Вовка или других судей», - заявил он.

Бывший замгенпрокурора считает, что в данном случае речь идет о попытке давления на главу ОАСК.

«Нынешние обыски и задержания – это все делается с целью психологического давления на Вовка, чтобы он не противился расследованию НАБУ. И не важно, есть ли там достаточные основания для выдвижения обвинения или нет, идет наступательный процесс, поставлена задача дубится увольнения Вовка с занимаемой должности и именно этим в НАБУ и занимаются», - полагает эксперт.

Он считает, что нынешняя власть в этом плане действует в унисон с НАБУ.

«Они разработали законопроект, который направлен на то, чтобы ограничить полномочия ОАСК по рассмотрению заявлений и жалоб на решения центральных органов. То есть на лицо общая задача «расчистить дорогу». Для чего? Чтобы какой угодно суд принимал решения только в пользу центральной власти», - заявляет юрист.

«Мы видим целенаправленную деятельность на дискредитацию главы ОАСК, и в целом ОАСК. Так называемые грантоеды добиваются того, чтобы ОАСК был ликвидирован, и эта политика просматривается уже года два-три. И здесь совпадают интересы всех - грантоедов, центральной власти, руководства НАБУ и САП. Я не оправдываю Вовка, но если есть основания для уголовной ответственности, то нужно доказывать совершение конкретного уголовного правонарушения», - убежден Баганец.

Он также не исключает наличия личных мотивов у главы НАБУ Артема Сытника.

«Были конфликты между НАБУ и ОАСК - суд принимал решения, которые были невыгодны НАБУ, не исключаю что конкретно и его руководителю. Мы помним, как НАБУ договорилось с Сергеем Горбатюком, и он в рамках уголовного производства, которое не имеет отношения ни к борьбе с коррупцией, ни к полномочиям НАБУ, добивался получения согласия следственного судьи на проведение негласных следственных розыскных действий в кабинете Вовка. Это говорит о том, что была цель любым путем, в том числе и незаконным, добиться конечного результата. А конечный результат – как минимум ликвидация этого суда, увольнение Вовка с должности, а, как максимум, по надуманным основаниям добиться привлечения его к уголовной ответственности», - полагает эксперт.

Напомним, вчера антикоррупционные органы сегодня сообщили, что детективы Национального антикоррупционного бюро Украины под процессуальным руководством прокуроров Специальной антикоррупционной прокуратуры разоблачили двух адвокатов на просьбе предоставить и получении $100 тыс. неправомерной выгоды. При этом один из адвокатов якобы является близким родственником главы ОАСК Павла Вовка.

В НАБУ и САП также сообщили об обысках в помещении ОАСК и по месту жительства адвокатов, а также «в других помещениях, которыми пользуются указанные лица».

Сам глава ОАСК Павел Вовк у себя в Фейсбук написал о том, что «как и во всех предыдущих «громких» делах НАБУ, здесь нет правовых оснований, надлежащих доказательств и перспективы», назвав НАБУ «цирковым правонарушающим органом».

НАБУ, Вовк, ОАСК, Баганец
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