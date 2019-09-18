НАБУ vs ОАСК: много шума из ничего

Хорошие идеи и перспективные реформы часто захлебываются из-за банального человеческого фактора. Некомпетентность и лень приводят к тому, что вложенные в реформирование той или иной системы миллиарды превращаются в пшик и не конвертируются в деньги для государства. Так случилось, к примеру, с Национальным антикоррупционным бюро. Журналисты не единожды подсчитывали в сухих цифрах пользу от этой структуры – и, увы, выходит так, что тратят на Бюро из года в год в разы больше, чем оно в итоге возвращает украденных денег в бюджет.

Можно возразить, что не все измеряется звонкой монетой и НАБУ, а также подобные ей антикоррупционные структуры полезны запугиванием коррупционеров мелкого и крупного пошиба. Но и здесь поспорим: ни одно скандальное дело, о котором трубили СМИ, в итоге не было завершено в суде – за всю каденцию главного антикоррупционного реформатора Петра Порошенко.

Юристы в один голос уверяют: основная причина – низкое качество подготовки дел детективами НАБУ. Страсть к быстрому пиару часто приводит к тому, что в Бюро хватаются за громкие фамилии, толком не разобравшись запускают дело в работу, а на выходе получают ноль. Карточные домики несостоявшихся уголовных дел обрушиваются на репутацию НАБУ в частности и страны в целом, ведь та же Европа давно разуверилась в перспективах доведения до ума антикоррупционных дел в Украине.

Некомпетентность антикоррупционного бюро можно доказать, скажем, на примере его противостояния с Окружным административным судом Киева, которое началось ровно три года и тянется до сих пор. Все попытки Артема Сытника и его подчиненных доказать, что в суде работают сплошные воры и коррупционеры разбиваются об отсутствие улик и несостоятельность на скорую руку состряпанных против судей дел.

Эх раз, да еще раз

Первая серия великой битвы между НАБУ и ОАСК стартовала осенью 2016 года. Тогда в Окружной админсуд поступил запрос за подписью руководителя Главного подразделения детективов НАБУ Андрея Калужинского с требованием предоставить информацию про осуществение автоматизированного распределения дел в ОАСК. В ответ глава суда Павел Вовк предоставил аргументированный ответ о невозможности предоставления данной информации в связи с противозаконностью подобных требований. НАБУ на этом не успокоилось, детектив Евгений Панайотов бросил еще один крайне сомнительный с точки зрения закона запрос о предоставлении информации и протоколов по поводу специализации судей в ОАСК. Ответ НАБУ дал заместитель Вовка Евгений Аблов. После этого в Бюро составили на Вовка и его зама протоколы об административных правонарушениях, которые в декабре того же года были рассмотрены Печерским судом Киева и закрыты в связи с противоправностью требований НАБУ. Уже после первого решения суда детектив Панайотов, не мудрствуя лукаво, вносит в Единый реестр досудебных расследования под номером №52016000000000477 взятые с потолка сведения о совершении главой ОАСК Павлом Вовком уголовного правонарушения по статье 368-2 УК – незаконное обогащение. В ОАСК такой поворот сочли злоупотреблением служебным положением и давлением на суд, но НАБУ это не остановило. В Бюро продолжили расследования незаконного обогащения Павла Вовка в Киеве, а весной следующего года по заявлению ГО ВО «Автомайдан» завели еще одно уголовное производство, уже под номером №52017000000000257 – в Тернополе. Теперь Вовка обвинили во внесении недостоверной информации в декларации за 2016 год. Попытка получить разрешение на обыск рабочего кабинета судьи разбилась об решение суда, который счел доводы НАБУ безосновательными. После нескольких неудачных попыток получить все же разрешение на обыск в Бюро объединили два уголовных производства в одно. При этом о первом деле НАБУ забыло на полгода, и лишь в мае 2017 года детективы вдруг решили провести обыск в помещении ОАСК, а также дома у Павла Вовка и в доме его бывшей жены. Разрешение на обыски выдал судья Галицкого райсуда Львова Виталий Радченко, и Высший совет правосудия уже привлек его за это к дисциплинарной ответственности.

Все это время расследование проводилось в Киеве детективом Панайотовым, и вдруг в конце весны Андрей Калужинский меняет своим постановлением место проведения досудебного расследования на Львов. Адвокаты Вовка доказали, что это постановление противоречит требованиям ст. 39, 218 КПК Украины. На Калужинского открыли дело за превышение власти или служебных полномочий работником правоохранительного органа. Этот факт в итоге подтвердили тремя решениями коллегии Апелляционного суда Киева, а также коллегия судей Апелляционного суда Львова.

Дело против Вовка №52016000000000477 ползло по швам. НАБУ допросило всех возможных свидетелей, но никаких доказательств на подтверждение преступлений главы суда не обнаружило. При этом адвокаты судьи говорят о том, что детектив Панайотов систематически нарушает права и свободы граждан, которые не являются субъектами расследования по Вовку. Так, следователи Бюро провели незаконный обыск на предприятии туристической сферы, изъяв в процессе личные вещи и технику директора. В итоге суд вернул все изъятое и признал незаконность и беспочвенность обыска. Также детективы обыскали квартиру сожителя Светланы Вовк, изъяв личные вещи некоего Мартыненко К.О. И тут у НАБУ тоже не сложилось – одно решение суда первой инстанции и два решения апелляционного подтвердили, что и этот обыск не имел под собой никаких оснований. Но жизнь НАБУ ничему не учит. Даже опозорившись несколько раз подряд, детективы не сдаются. Они без решения суда провели обыск в доме матери Павла Вовка, причем в ее отсутствие. По этому факту тоже начато досудебное расследование Генпрокуратурой. Но самое интересное, что все незаконные обыски ничего интересного НАБУ не принесли.

В ОАСК утверждают, что сейчас НАБУ незаконно собирает сведения о телефонных звонках со стационарного номера телефона секретариата Окружного админсуда за период, не являющийся предметом расследования, в частности 2017-2018 годы. Кроме того, детективы интересуются звонками с мобильных телефонов адвокатов и других судей за период времени, о котором и речи нет в расследовании Бюро.

Кто есть закон?

Дело против Вовка до сих пор не закрыто. Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции (НАЗК) осенью 2017 года разъяснило применение отдельных положений Закона «О предотвращении коррупции». Согласно ему, до начала досудебного расследования НАЗК должно провести полную проверку декларации и решить, есть ли основания для возбуждения дела против кандидата на антикоррупционное расследование. Но ни в начале, ни во время досудебного расследования решения Нацагентства не было, а значит уголовное производство незаконно само по себе.

У Вовка утверждают, что НАЗК провело полную проверку декларации судьи за 2015-2016 годы и ничего незаконного не обнаружило. И хоть никаких доказательств против Вовка найдено не было, дело против него тянется до сих пор. НАБУ тратит время и силы на то, чтобы ломиться в открытую дверь.

Более того, в этом году Бюро вновь перешло в активную фазу. В мае НАБУ провело обыски в самом ОАСК и доме Павла Вовка, а в конце июля полноценные «маски-шоу» заблокировали работу суда на несколько дней.

Сергей Горбатюк и Артем Сытник продемонстрировали записи разговоров якобы судей ОАСК, говорящие о вмешательстве в работу Высшей квалификационной комиссии судей. Трем судьям Окружного суда в итоге сообщилио подозрении, но Высший совет правосудия отказал ГПУ в удовлетвории представления об их отстранении с должности.

Павел Вовк сообщил, что пленки НАБУ было склеены на скорую руку из обрывков разговоров, а в юридических кругах заговорили о том, что интерес Бюро к суду имеет политическую мотивацию, ведь именно там рассматривается сразу несколько неудобных Артему Сытнику дел.

Но суть даже не в том, почему именно НАБУ так настырно штурмует ОАСК. Главная беда в другом: за истекшие с момента формирования структуры годы она так и не научилась подводить юридические основания под свои решения. Основания для июльских обысков были так слабы и несостоятельны, что Генпрокуратура начала досудебное расследование по факту незаконного вмешательства в деятельность судей сотрудниками НАБУ.

Очередное дело против Вовка и его судей разваливается на глазах. Высший совет правосудия на днях отказался отстранить от должности судью Окружного административного суда Киева Игоря Погрибниченко, который фигурировал в «пленках» НАБУ относительно вмешательства в работу Высшей квалификационной комиссии судей и других возможных преступлениях. Не нашли в ВСП и оснований уволить еще одного фигуранта дела - Ивана Шепитько, судью Суворовского районного суда Одессы, с идентичным подозрением от ГПУ. Кроме того, Высший совет правосудия отказал Генпрокуратуре и в ходатайстве об отстранении Павла Вовка в связи с расследованием уголовного производства. В ВСП отметили, что доводы прокуроров о том, что Вовк может давить на других судей, ничем не подтверждены. В материалах дела отсутствуют доказательства давления на свидетелей со стороны судьи. В Совете напомнили, что не доказанные обвинения в сторону судьи не могут быть единственным основанием для отстранения его от должности, ведь в стране действует презумпция невиновности. В решении по Вовку также говорится о том, что доказательств создания им помех досудебному расследованию обвинение не предоставило. Судья являлся на все вызовы для проведения процессуальных действий.

Позднее Высший совет правосудия пояснил, что в делах об отстранении от совершения правосудия ввел высокий стандарт доказательности, которому должны соответствовать и действия следственных органов. ВСП требует от них обоснованности подозрения про совершение судьей преступления и наличия обоснованных рисков касательно возможностей судьи влиять на следствие. «Данная позиция основана на решении Большой Палаты Верховного Суда, которым доказано, что в таких делах Высший Совет правосудия является субъектом уголовного производства. ВРП признала, что материалы, предоставленные на ее рассмотрение, не содержали достаточно доказательств обоснованности подозрения совершения судьями Окружного административного суда Киева преступлений, а также не были предоставлены доказательства существования рисков совершения судьями действий, которые будут незаконно препятствовать уголовному производству», - говорится в сообщении.

Переводя на простой и понятный язык, НАБУ снова не предоставила доказательства против Павла Вовка и его подчиненных. Очередной виток противостояния Бюро и суда заканчивается ничем. Третий год детективы тратят свое время, оплаченное налогоплательщиками, на пустозвонство. Много шума из ничего – принцип НАБУ, который дорого обходится государственному бюджету. Остается надежда на то, что новая власть будет внимательнее считать деньги, чем предыдущая – а значит, сделает выводы об эффективности Национального антикоррупционного бюро.

Дмитрий Свальский, СпецКорр