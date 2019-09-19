Киевом будут управлять по новым правилам: главные новшества закона о столице

Законопроект "О внесении изменений в Закон Украины "О столице" был зарегистрирован в Верховной Раде 13 сентября. Вчера обнародовали полный текст документа. Предлагаемые новшества вызвали немало критики — видно, что документ пока еще очень сырой. А самое интересное припрятано в конце: на 8 декабря 2019 года должны быть назначены перевыборы мэра и Киеврады. Кардинально поменять предлагают и структуру управления столицей. Из положительных моментов можно отметить возвращение райрад, которые были ликвидированы в 2010 году.

"Это вернет киевлянам право на эффективное местное самоуправление", — поясняют разработчики.

Но в то же время по законопроекту "последнее слово" всегда будет оставаться за главой КГГА, назначаемым президентом. Мало того, его, в отличие от мэра, предлагают наделить рядом новых полномочий. Например, это согласование назначений и увольнений руководителей расположенных в Киеве госпредприятий. Но главное, что он будет иметь право проверить абсолютно любой акт местного самоуправления (то есть решения Киеврады, райрад, мэра), приостановить и оспорить его, если он "не отвечает интересам" киевлян.

По этому поводу уже резко высказался глава фракции "Солидарность" Андрей Странников: "Назначенный сверху и неподотчетный киевлянам "гауляйтер" единолично будет определять, соответствует ли решение избранного жителями коллегиального органа их "публичным интересам". И если ему вдруг покажется (а кроме субъективного мнения главы КГГА других оснований законопроект не предусматривает), что решение какой-то из райрад не соответствует "интересам общества", то он имеет право остановить это решение. Более того, ни один из актов местного самоуправления не вступает в силу, пока не истечет срок на обжалование главой КГГА этого акта (от 7 до 30 дней). А ответственности за незаконную остановку решения рады или мэра не предусмотрено".

Размыто прописаны в законопроекте полномочия райрад и Киеврады, кое-где им "отдают" дублирующие функции. Например, райрады смогут устанавливать "единые условия и ограничения застройки земельных участков", а Киеврада — "правила застройки".

"Судя по настроениям в парламенте, в документ еще будут вноситься изменения, — уверен политолог Владимир Фесенко. — О необходимости его принятия говорят еще с августа. Но я даже бы не анализировал содержание этого документа. Почему? Его цель и функция очень просты — создать повод для досрочных выборов в Киеве. И все. Это инструмент, чтобы изменить власть в городе, поставить своего человека вместо Кличко и сконцентрировать власть в столице в одних руках".

По словам политолога, для многих озвученных в проекте реформ в структуре городской власти нужны изменения в Конституцию. В то же время он не исключает, что закон все-таки будет принят.

Что в столице поменяется кардинально

1. Должности мэра и главы КГГА разделяются.

2. За Киевского городского голову (мэра) голосуют на выборах.

3. КГГА наделяют контрольно-надзорными и координационными функциями. Глава КГГА назначается и увольняется президентом по представлению Кабмина. Он проверяет все акты органов местного самоуправления, может

приостановить их действие и опротестовать.

4. В Киевраде будет 84 депутата вместо 120. В компетенции: земельные вопросы, организация работы транспорта, строительство и ремонт дорог, градостроительства, организация предоставления комуслуг и другие.

5. Согласно законопроекту, Киеврада должна создать свой исполнительный орган. При этом одновременно указано, что исполнительную власть осуществляет КГГА.

6. Вернутся райрады. Но первые выборы в них назначат только после принятия Закона об административно-территориальном устройстве Украины. Не прописана численность депутатов.

7. Райрадам отдают вопросы образования, культуры, градостроительства, озеленения и благоустройства, ремонтов, торговли и другие.

8. Через полгода после вступления в силу Закона Кабмин должен полностью ликвидировать РГА. Вместо них райрады должны создать собственные исполнительные органы, в том числе выбрать глав исполкомов.

9. В районах также КГГА может создать свои представительские органы. Процедура их создания, полномочия и численность не прописана.

Наталья Мамчур, Александр Марущак

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