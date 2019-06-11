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Украинцам готовят новый трудовой кодекс: в нем увеличен отпуск и больше причин для увольнения

11.06.2019 / 09:27
Украинцам готовят новый трудовой кодекс: в нем увеличен отпуск и больше причин для увольнения
Недавно в Министерстве социальной политики Украины снова заговорили о том, что необходимо принимать новый трудовой кодекс.

Его проект был принят в первом чтении Верховной Радой еще в 2015 г., с тех пор в документ внесли множество правок, но в Раде по-прежнему не спешат выносить его на повестку дня. Эксперты собрали главные изменения, которые предлагаются в обновленном трудовом кодексе.

Кодекс, который не могут принять

Трудовой кодекс в Украине давным-давно устарел. За все время его существования в него вносилось немало правок, но, тем не менее, масштабного обновления так и не произошло. В Министерстве социальной политики уверяют, что современная система принципов трудового права не вполне соответствует потребностям времени, целям и задачам независимой Украины, а поэтому ее нужно пересмотреть с учетом изменений в обществе, а также с учетом экономических реалий.

Проект нового трудового кодекса № 1658 в Раде был зарегистрирован еще в конце 2014 г. Год спустя – в ноябре 2015 г. – законопроект приняли в первом чтении. После чего для доработки документа создали рабочую группу.

"Рабочей группой было проведено около 40 заседаний, на которых отрабатывались вопросы совершенствования положений законопроекта № 1658, рассмотрены и приняты решения по более чем 1700 предложений. В то же время, эти предложения направлены в первую очередь на повышение социальной защиты работника", – пишут на сайте Минсоцполитики и добавляют, что особое внимание также уделяли замечаниям, которые получили от международной организации труда.

Работу с законопроектом закончили еще в мае 2017 г., но с тех пор документ так и не вынесли на рассмотрение. Несмотря на это, в Раде рассматривают законопроекты, которые направлены на точечные изменение в трудовом законодательстве. Например, в конце мая Рада отклонила законопроект №7113, который предусматривал сокращение рабочего дня для беременных.

Сейчас в правительстве снова возобновились разговоры о необходимости принятия нового трудового кодекса. В обновленном варианте предлагается немало изменений, ведь кодекс состоит из 385 статей, но сайт "Сегодня" рассказывает о главных из них и поясняет, почему кодекс нужно срочно обновлять.

Почему КЗоТ нуждается в обновлении

Проблема действующего КЗоТа в том, что он совершенно не соответствует современным реалиям и успел устареть несколько десятков лет назад, так как был принят еще в прошлом веке. Об этом в комментарии сайту "Сегодня" рассказала руководитель экспертно-аналитического центра рекрутинговой компании HeadHunter Юлия Дрожжина.

"Главная проблема действующего Кодекса законов о труде Украины, который был принят еще в 1971 году – в его устарелости и несоответствии современным условиям. Говоря об усовершенствовании трудового законодательства, первоочередной видится задача создания действенных механизмов контроля за исполнением уже установленных норм, определение штрафных санкций за несоблюдение этих норм для работодателей, упрощение и прозрачность механизмов защиты социально-экономических прав и интересов работников", – пояснила Дрожжина.

Эксперт по трудоустройству Татьяна Пашкина добавляет, что действующий кодекс просто "расползается по швам", а количество исправлений в нем уже давно исчисляется не одним десятком.

"Прошлый кодекс мы принимали в начале 70-х и ему уже стол лет в обед. Принимался он в другом государстве, под другую реализацию, под другие скиллы (от от английского skill – умения, навыки – Ред.). И его адекватность, и актуальность оценивается тем количеством заплаток, которые были для него применены в последние 3-5 лет. Их счет уже на десятки, потому что он не соответствует нынешним реалиям и расползается по швам. Этот кодекс надо было менять еще раньше, чтобы закрепить на законодательном уровне то, что уже давно пытаются выполнять работодатели", – отметила Пашкина.

Правда, дело не только в КЗоТе. Эксперт поясняет, что существует огромное количество подзаконных актов, инструкций, списков и т.д. Тем не менее, начать все изменения в сфере труда нужно именно с КЗоТа, ведь это центральная законодательная база, на которой все держится.

"Прошлый КЗоТ не понимал ни аутсорсинга (передача организацией, на основании договора, определенных видов или функций производственной предпринимательской деятельности другой компании, действующей в нужной области – Ред.), ни фрилансинга (работа на некую фирму или частное лицо без зачисления работника в штат предприятия – Ред.), ни аутстафинга (вывод сотрудника за штат компании-заказчика и оформление его в штат компании-подрядчика – Ред.). Поэтому достаточно большая часть бизнеса, которая везде по миру работает нормально, и не первый год, у нас оказывалась на птичьих правах, ведь такого в нашем законодательстве просто не прописано", – рассказала Пашкина.

В HeadHunter добавляют, что в проекте Трудового кодекса предусматривается введение механизмов урегулирования труда дистанционных работников. Хотя, согласно анализу базы вакансий hh.ua|grc, такой график работы не является приоритетным для работодателей, интерес к дистанционной работе со стороны поисковиков постоянно растет. Так, если по состоянию на 2011 год такую ​​работу рассматривали всего 1% соискателей, разместивших свое резюме на hh.ua|grc, то за последние 12 месяцев этот показатель вырос до 15%. Этот спрос и общая тенденция ухода от "классических" форм трудоустройства говорят нам о том, что нормы трудового законодательства должны быть адаптированы под такую ​​ситуацию.

"Главный вопрос – это внедрение именно действенных механизмов контроля над теми нормами, которые уже действуют и которые будут введены с Трудовым кодексом. Об этом говорится в сообщении Министерства социальной политики, где отмечают, что полномочия государственных инспекторов труда будут регламентированы, что не позволит работодателю избежать ответственности за нарушение трудовых прав работников. И этот регламент должен быть фактическим, а не номинальным – это главный вызов для рабочей группы по доработке проекта Трудового кодекса", – комментирует Дрожжина.

Татьяна Пашкина подытожила, что новый КЗоТ должен поставить в законодательные рамки те вещи, которые доказали свою жизнеспособность и адекватность. Которые нужно легитимизировать, чтобы люди смогли нормально работать.

"Кодекс принять надо, но останавливаться на этом нельзя. Ведь это только первая ласточка, а дальше нужен пересмотр многих норм. Чем более понятное, простое и однозначное законодательство у нас будет – тем лучше", – сказала Пашкина.

Увеличенный отпуск

Одним из самых ожидаемых нововведений стал увеличенный отпуск. Сейчас стандартный отпуск в Украине составляет 24 дня, больше он только у некоторых профессий, например, у шахтеров, учителей, либо же у многодетных родителей малолетних детей. В законопроекте же предлагают увеличить его до 28 дней. При этом, размер допустимого отпуска за свой счет останется прежним – 30 дней в году.

Дистанционная работа

Дистанционная работа, которая уже давно заняла востребованную нишу на рынке труда, до сих пор никак не регламентируется отечественным законодательством. В новом варианте кодекса дистанционная работа становится вполне законной и легальной.

"При заключении трудового договора или позже стороны могут договориться о выполнении работником работы дома (надомный труд), если он имеет для этого необходимые условия, отвечающие требованиям охраны труда, пожарной безопасности и санитарии", – написано в законопроекте.

Новые причины для увольнения

Список причин из-за которых сотрудника могут уволить значительно вырос: например, в новом кодексе есть упоминание о том, что уволить могут за разглашение коммерческой тайны или же из-за неудовлетворительного состояния здоровья.

Причины для увольнения теперь оформлены так:

По соглашению сторон
По истечению срока трудового контракта
Призыв на военную службу
В связи с сокращением штата
Расторжение трудового договора по инициативе работника
Вступление силу приговора суда, которым работник осужден к лишению свободы
Выявление несоответствия работника занимаемой должности
Систематическое неисполнение работником обязанностей без уважительных причин
Прогул (в том числе отсутствия на работе более трех часов в течение рабочего дня) без уважительных причин
Неявка на работу в течение более четырех месяцев подряд вследствие временной нетрудоспособности, не считая отпуска по беременности и родам
Появление на работе в нетрезвом состоянии
Совершение хищения по месту работы

Защита прав беременных

Сейчас в трудовом законодательстве уже прописано, что беременных женщин не могут привлекать к сверхурочной или ночной работе. В новой редакции также предлагается на время проведения медицинских обследований освобождать женщин от выполнения роботы и сохранять за ними среднюю зарплату.

"Работодатель обязан освободить беременную женщину от выполнения работы на период прохождения рекомендованных врачом медицинских обследований, проводимых в связи с беременностью, если такие обследования должны проводиться в рабочее время. На время проведения медицинского обследования за беременной женщиной сохраняется средняя заработная плата", – сказано в трудовом кодексе.

Испытательный срок

Согласно новому Трудовому кодексу, испытательный срок должен составлять не более трех месяцев, а для рабочих специальностей всего один месяц. Если сотрудник все же не подходит компании и работодатель хочет его уволить, он должен предупредить его как минимум за три дня.

Относительно испытания при принятии на работу – статья 39 указывает перечень лиц, для которых не устанавливается испытательный срок:

несовершеннолетние;
уволенные с военной или альтернативной (невоенной) службы, которые впервые приступают к работе в течение года после такого увольнения;
избранные на должность;
победители конкурсного отбора на замещение вакантной должности;
те, которые прошли стажировку во время принятия на работу с отрывом от основной работы;
те, которые закончили профессионально-технические или высшие учебные заведения и впервые приступают к работе по полученной профессии (специальности);
беременные женщины, работники с семейными обязанностями, имеющих детей в возрасте до трех лет;
инвалиды направлены на работу согласно рекомендациям медико-социальной экспертизы.
те, с которыми заключается трудовой договор сроком до двух месяцев.

Репатриация сотрудников

В законопроекте также прописали возможность репатриации сотрудников. Напомним, что репатриация – это возвращение работника, находящегося за пределами Украины в командировке для выполнения монтажных, наладочных, ремонтных, строительных работ или работ, выполняемых вахтовым методом, или же обучение с отрывом от работы.

Репатриация организовывается работодателем, либо же компетентным органом государственной власти, который выбирает Кабинет Министров, и который компенсирует все затраты за счет работодателя.

Право на репатриацию есть у членов морского экипажа, речного, воздушного судна или поездной бригады, работники, которые заняты на международных перевозках и т.д.

Репатриация возможна и нужна в случае:

истечения срока трудового договора или трудового договора на конкретный рейс, который закончился за рубежом;
заболевания, получения травм или по другим причинам, подтвержденным медицинским заключением, если работник по медицинскому заключению является транспортабельным;
катастрофы транспортного средства, на котором работал работник;
если владелец транспортного средства не может выполнять обязанности работодателя в результате банкротства, продажи транспортного средства, изменения регистрации, ареста транспортного средства или по другим причинам;
если транспортное средство без согласия работника направляется в зону военных действий.

Слияние компаний

В новом документе более детально прописали механизм правопреемства трудовых отношений в случае смены собственника юридического лица, передачи целостных имущественных комплексов юридического лица, его структурных подразделений в аренду, реорганизации юридического лица работодателя (слияние, присоединение, разделение, преобразование).

Если все это происходит, трудовые отношения с работниками продолжаются, а работодатель обязан в недельный срок проинформировать о факте правопреемства работников и выборный орган первичной профсоюзной организации (профсоюзного представителя), а в случае ее отсутствия – свободно избранных представителей работников.

Правопреемник (то есть новый начальник) может уволить уволить работников только на основаниях, предусмотренным этим же кодексом.

Таким образом, изменений в обновленной версии кодекса представлено немало, правда, документ все еще находится в подвешенном состоянии. Но, в Минстоцполитики надеются, что вскоре Рада все же рассмотрит его и сможет окончательно принять во втором чтении.

Анастасия Ищенко

Источник

труд, трудовой кодекс
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