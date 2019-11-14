Указ Зеленского о реформах: когда ждать новый Трудовой кодекс, а когда "пенсионный калькулятор"

Этот документ родился по итогам совещания в Офисе президента с членами правительства и руководством Верховной Рады, которое состоялось 4 ноября. Указом роздано порядка полутора сотен поручений, в том числе насчет подготовки нескольких десятков законопроектов. Большинство из реформ так или иначе связаны с экономикой.

Подобных президентских указов, касающихся целого комплекса реформ, в истории Украины практически не было. В основном главы государства предпочитали делегировать полномочия по руководству реформами специально созданным органам: Координационному совету по вопросам экономической реформы или Координационному комитету по вопросам осуществления рыночных реформ (Кучма), Комитету по экономическим реформам или персонально руководителям направлений реформ (Янукович), Национальной раде реформ и Исполнительному комитету реформ (Порошенко). В лучшем случае указом президента могла быть утверждена программа реформ, подготовленная Кабмином. Если же президенты и формулировали своими указами конкретные задачи, то это касалось, как правило, либо отдельных реформ (судебной, пенсионной), либо отдельных секторов (военная реформа, реформа здравоохранения и т.д.).

Указ президента Зеленского содержит перечень конкретных поручений по изменениям в 12 сферах:

экономической, финансовой и энергетической

регионального развития и градостроительства

правовой политики, обеспечения прав и свобод человека и гражданина

цифровой трансформации

здравоохранения

образования и науки

культуры, молодежи, спорта и информационной политики

социальной защиты населения

защиты прав ветеранов войны и внутренне перемещенных лиц

защиты и безопасности населения

обороноспособности

внешнеполитической сфере.

Также в указе устанавливаются сроки исполнения тех или иных поручений. Тайминг расписан до конца 2020 года.

Соучредитель аналитического центра "Украинский институт будущего", директор программы "Экономика" Анатолий Амелин говорит, что указ президента конкретизирует ранее принятую программу Кабмина, однако считает, что в отсутствие единой стратегии развития страны и такой конкретизации недостаточно.

"Программа Кабмина не является конкретной. А Зеленский, комментируя решение о принятии этого указа, сказал, что ставит задачи и будет контролировать их исполнение. С одной стороны, у нас парламентско-президентская республика, и Кабмин не находится в сфере ответственности президента. Но, учитывая, что у нас есть парламентское большинство, которое представляет президент Украины, в рамках существующей модели это нормально. Президент помог уточнить некоторые задачи. Но все равно, по большому счету, они представлены не системно. В рамках единой стратегии можно было бы эти задачи взаимоувязать. Но такой стратегии в Украине нет. Поэтому это опять – просто набор задач, в котором одни задачи могут конфликтовать с другими. Хорошо, что такой указ появился, но в его высокую эффективность я не верю", – говорит Анатолий Амелин.

Представители бизнеса также говорят, что текст указа позволяет лучше понять, каких изменений стоит ожидать в будущем, и на основании этого строить планы развития.

"В большей степени это дорожная карта, которая помогает понять, как президент видит развитие страны во внутриэкономическом пространстве и чего ожидать в будущем. Это неплохой месседж, который позволит и внутренним хозяйствующим субъектам, и внешним инвесторам посмотреть и понять, что происходит в стране. Потому что сейчас мы мало понимаем, какая программа деятельности правительства на ближайшее время, чего нам как гражданам и как хозяйствующим субъектам ожидать. Так что этот месседж полезен. А к чему приведет реализация этих поручений – мы как граждане, наверное, сможем оценить через некоторое время", – сказал Руслан Соболь, глава Ассоциации собственников малого и среднего бизнеса.

Мы расскажем о некоторых поручениях, которые так или иначе связны с экономикой или благосостоянием людей.

Срок – до конца 2019 года

Самый объемный раздел президентского указа касается экономической, финансовой и энергетической сфер. Согласно поручениям президента, в текущем году должен завершиться анбандлинг (разделение) "Нафтогаза Украины" и начаться масштабная приватизация госпредприятий, включая 5 крупных. Также должны быть решены все вопросы по открытию рынка земли и запущено мобильное приложение, заменяющее кассовый аппарат для физлиц-предпринимателей (ФЛП). В то же время еще до Нового года должен быть введен двухлетний мораторий на проверки ФЛП в части использования кассовых аппаратов (в т. ч. "виртуальных").

Еще в нынешнем году должна произойти реструктуризация "Укрзализныци" и должен появиться новый госорган, отвечающий за экологический контроль. Также должен появиться законопроект о новом госоргане, который будет заниматься вопросами транспорта.

Кроме того, в Верховную Раду должны быть поданы проекты нового Трудового кодекса, проекты законов о создании конкурентного рынка железнодорожных перевозок и о развитии речного транспорта, об управлении отходами и загрязняющими веществами, о регулировании рынка добычи янтаря, либерализации правил для производителей спирта, о погашении задолженности на оптовом рынке электроэнергии.

Также еще в этом году должна быть создана интернет-платформа, где можно будет в онлайн-режиме пройти профориентацию, а также подобрать программу повышения квалификации или переобучения.

В рамках реформы таможни должна заработать в экспериментальном режиме электронная транспортная накладная. В сфере дорожного хозяйства – налажен габаритно-весовой контроль автотранспорта.

Еще в этом году подавляющее большинство административных услуг должны быть переведены в электронный вид, в том числе услуги по регистрации места проживания, выдаче паспорта и начисления пенсий.

Стартует первый этап проекта "Е-Малятко": по одному заявлению можно будет зарегистрировать ребенка по месту проживания, записать его к врачу и даже внести в реестр налогоплательщиков, чтобы получать материальную помощь.

До конца текущего года будут пересмотрены границы госпитальных округов. Также за это время должна быть усовершенствована система паллиативной помощи и услуг по медреабилитации.

В этом году должны быть созданы все законодательные предпосылки для электронного назначения пенсий и оформления больничных. На веб-портале электронных услуг Пенсионного фонда должен появиться "Пенсионный калькулятор" – услуга по автоматическому расчету прогнозного размера пенсии (в личном кабинете застрахованного лица).

До конца 2019 года Кабмину поручено внедрить современную методологию расчета прожиточного минимума с учетом европейских стандартов. Также должна быть увеличена помощь семьям с детьми: при рождении ребенка, при усыновлении или опеке, выплаты одиноким матерям, помощь детям с врожденными, орфанными, онкологическими и онкогематологическими заболеваниями, рядом других недугов.

Должна начаться работа по созданию электронной платформы "Е-ветеран" для учета и администрирования их потребностей.

Планируется разработать жилищную госпрограмму для участников АТО и ООС, а также внутренне перемещенных лиц, которая будет финансироваться по принципам государственно-частного партнерства и льготного кредитования.

До 31 января должна быть внедрена электронная система оперативно-диспетчерских служб центров экстренной медпомощи и медицины катастроф.

Срок – до 31 марта

К этому времени должно быть создано Бюро финансовых расследований. На таможне должен заработать институт авторизированного экономического оператора и внедрена электронная транзитная система. А в медицине должна заработать Единая государственная информационная система трансплантации и система электронных медицинских карт, электронного кабинета пациента и электронной очереди.

Наиболее востребованным медучреждениям предложат перейти на новый механизм финансирования – получения оплаты за предоставленные медуслуги.

Должен быть запущен пилотный проект фермерского реестра и программа государственной поддержки фермеров и малых сельхозпроизводителей. Также должна быть создана систем контроля за оборотом древесины.

Срок – до конца июня

К этому времени должна быть реформирована Государственная аудиторская служба, которая недавно была передана в управление министра Кабинета министров Дмитрия Дубилета. Также должен появиться список объектов транспортной инфраструктуры, которые планируется передать в концессию.

Гораздо больше новшеств, которые должны появиться к этому времени, носят социальный характер. Так, накануне нового учебного года планируется утвердить концепцию развития STEM-образования, обновить Госстандарт базового среднего образования и Базовый компонент дошкольного образования.

Назначение пенсии по возрасту к этому времени должно происходить уже в автоматическом режиме, без обращения гражданина в Пенсионный фонд. Кроме того, планируется внедрить обязательную профессиональную накопительную пенсию для людей, занятых на особо вредных производствах и с особо тяжелыми условиями труда (списки №1 и №2).

До 30 июня должен появиться новый вид помощи для лиц с инвалидностью – выплаты на учебу или переквалификацию.

Чего ждать к осени

До 30 июля планируют запустить механизм гарантирования кредитов для малого и среднего бизнеса.

К 30 августа могут быть переданы в концессию портовые госпредприятия "Стивидорная компания "Ольвия" и Херсонский морской торговый порт.

До конца сентября Гостаможслужба должна заработать как единое юрлицо. Таким же единым юрлицом станет к этому времени и налоговая служб.

Что изменится к концу 2020 года

До конца 2020 года планируется подать в Верховную Раду проект нового Жилищного кодекса, а также новые законопроекты "О стимулировании развития регионов" и "О местном самоуправлении".

К этому сроку должна быть утверждена стратегия медицинского страхования. Социальную службу планируется реорганизовать. А также внедрить комплексную адресную социальную помощь и новую систему верификации соцвыплат.

На 10 крупнейших госпредприятиях должны быть внедрены стандарты Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) в области корпоративного управления. Госкомпания "Энергоатом" должна быть корпоратизирована.

До конца 2020-го должен быть внедрен единый счет для уплаты налогов и сборов, а также ЕСВ.

Александра Романюк

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