Полгода газовой "лафы" прошли: тарифы снова ползут вверх

Справедливости ради напомним, что, начиная с апреля, тарифы на "голубое топливо" в Украине ежемесячно снижались. Всего - на 30% мартовского показателя (для граждан и теплокоммунэнерго - с 8550 гривень, с учетом НДС и доставки, до менее чем 6000 гривен за тысячу кубометров). Зимние же «перспективы» еще более неутешительны. И не только из-за "сезонного фактора"...

Цены на газ возвращают "потерянное": расходы домохозяйств растут

В ноябре стоимость газа для нужд населения и других потребителей, получающих топливо на условиях ВСО (возложенных на НАК "Нафтогаз" специальных обязанностей по обеспечению граждан и предприятий теплокоммунэнерго газом по регулируемым тарифам), составит 4899 гривен за тысячу кубометров. Это без учета НДС, наценки газсбытов и транспортных расходов. Тогда как в октябре "голубое топливо" обходилось украинцам примерно в 4273 гривень за тысячу "кубов" (плюс упомянутые "накрутки"). Итак, стратегический ресурс подорожал сразу на 14,7%.

В то же время в "Нафтогазе" напоминают: несмотря на существенный рост, газовый тариф остается самым низким для этого месяца, начиная с 2016 года. При этом домохозяйства, которые в августе-сентябре воспользовались программой покупки топлива наперед "Газ про запас", уже начинают "пожинать плоды" своей предусмотрительности. Ведь "общий" тариф превысил стоимость ресурса, которую они платили авансом (4874 гривни за тысячу кубометров).

Для определения цены на топливо по ВСО "Нафтогаз", напомним, выбирает самый низкий уровень среди четырех рекомендованных правительством индикативных показателей:

-данных Минэкономразвития о средней таможенной стоимости импортируемого газа,

-средневзвешенной цены ресурса на украинской энергетической бирже,

-стоимости топлива для коммерческих потребителей, установленной "Нафтогазом" в прошлом месяце,

-расчетной стоимости по формуле, определенной правительственным постановлением №867 от 19 октября 2018 о ВСО.

Все эти показатели, в свою очередь, зависят от стоимости "голубого топлива" на европейском рынке. Согласно формуле, утвержденной правительственным постановлением от 3 апреля 2019 № 293 - с разницей в два месяца. Как известно, цена топлива на европейских хабах в течение лета была рекордно низкой - самой "привлекательной" за последние 10 лет. С сентября же стоимость ресурса повысилась, что и сказалось на наших с вами ноябрьских "газовых перспективах".

В этом месяце самой низкой оказалась цена "Нафтогаза" для коммерческих потребителей на условиях предоплаты. Поэтому она и легла в основу ноябрьского тарифа. В то же время в коммунальных "платежках" украинцы увидят другие цифры. Ведь к базовому тарифу надо добавить еще 20% НДС (979,8 гривень), стоимость транспортировки (в среднем 219 гривень за тысячу кубометров), а также наценку за распределение топлива, которую определяет Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг отдельно для каждого региона (газосбытового предприятия). Эти тарифы колеблются в пределах от 151 до 730 гривень за тысячу "кубов":

Таким образом, – в зависимости от региона - тысяча кубометров газа будет стоить для граждан от 6249 (4899 + 979,8 + 219 + 151) до 6828 (4899 + 979,8 + 219 + 730) гривень.

Газ для промышленности тоже подорожал...

Еще ощутимее выросла стоимость "голубого топлива" для промышленных потребителей - почти на 20% по сравнению с октябрьским показателям. И теперь - в зависимости от объемов закупки и условий оплаты - энергоресурс стоит от 5861 до 6463 гривень за тысячу кубометров (без НДС и расходов на транспортировку по магистральным и распределительным трубопроводам). Таким образом, за тысячу кубометров газа коммерческие потребители будут платить в ноябре от 7,5 до более 9000 гривень.

Зимой же цены на топливо еще больше возрастут. Это уже понятно не только учитывая "теорию" сезонных колебаний, но и на практике: стоимость газа на европейских рынках с поставкой в ​​ноябре выросла на $40-60 по сравнению с августовскими показателями. По данным Украинской энергетической биржи, тысяча кубометров топлива стоит в среднем $257-265 (6300-6500 гривень).

...и может подорожать до "критического уровня"

К тому же, как говорится, "беда одна не ходит»: социальные сети и СМИ сейчас "гудят" из-за предложение существенно увеличить тариф на транспортировку топлива (и речь идет вовсе не о транзите из России). Инициатор - новообразованное предприятие "Оператор ГТС" (выделенная из структуры НАК "Нафтогаз" компания, которая отвечает за прокачку газа по магистральным трубопроводам). Там "мечтают" о повышении тарифов в среднем в 4 раза уже с 1 января: для внутренних точек входа - с 91,87 до 320,77 грн / 1000 м3, для внутренних точек выхода - с 157,19 до 735,36 грн / 1000 м3.

Еще раньше повышение своих тарифов в 1,6-2,2 раза инициировали предприятия, управляющие газораспределительными сетями.

Правда, НКРЭКУ еще не согласовала такое решение. Но, по прогнозам экспертов, может сделать это, как говорится, "под елочку" - на заседании 26 декабря (общественное обсуждение проекта постановления уже начали). При этом, как подсчитали специалисты, такой "подарочек" будет стоить нам подорожанием тысячи "кубов" газа на 1270 гривень (почти $52). Это означает, что ежегодно украинские потребители вынуждены будут дополнительно платить поставщикам в 36 миллиардов гривень (половина этой суммы - расходы населения или потери того же населения через бюджет, из которого выплачиваются субсидии).

По расчетам первого заместителя председателя комитета ВР по вопросам энергетики и ЖКХ Алексея Кучеренко, если НКРЭКУ утвердит повышение тарифов на транспортировку, на фоне нынешнего и прогнозируемого в дальнейшем повышения биржевых цен, конечная стоимость топлива для населения увеличится минимум в 1,5 раза.

Умножим вычисленную нами ранее вероятную стоимость "голубого топлива" в ноябре (с 6249 до 6828 гривень) на 1,5 - получим довольно неутешительные 9 374-10 242 гривень за тысячу кубометров.

Для промышленности же стоимость топлива вообще может стать "заоблачной" - от 11 250 до 13 500 гривен. Такие перспективы уже изрядно напугали представителей некоторых - в частности, энергоемких - отраслей.

“Повышение вчетверо тарифов на транспортировку газа, на чем настаивает "Оператор ГТС", приведет к значительному росту цен на "голубое топливо", в связи с чем украинские производители минеральных удобрений "Черкассыазот", "Ривнеазот", "Днепроазот", Одесский припортовый завод могут остановиться, что на руку основному конкуренту нашей страны - России", - считает президент Союза химиков Украины Алексей Голубов. По его словам, уже сейчас газ для промышленности у нас дороже, чем в Восточной Европе, не говоря уже о РФ. Новое повышение может привести к полной остановке предприятий, на которых работают почти 20 тысяч человек. Ведь, как напомнил Голубов, 80% в себестоимости азотных удобрений - цена газа. Предприятия отрасли и так работают на грани убыточности - средняя рентабельность не превышает 1,3%. Главными же выгодоприобретателями в этом случае будут азотные предприятия государства-агрессора, которые платят за газ почти в четыре раза дешевле.

В "группе риска" и украинские производители строительных материалов (в частности, доля газа - 20% в себестоимости продукции предприятий по производству стекла), а также металлургического комплекса. А это, в свою очередь, может ударить по другим отраслям. Даже по нашей "экспортной гордости" - агропромышленному комплексу.

Правда, пугаться таких перспектив, пожалуй, рано. И не только потому, что регулятор еще не принимал никаких решений по этому поводу, но и судя по настроенности некоторых представителей власти, которые считают, что справедливым будет не ориентироваться на стоимость газа в Европе двухмесячной давности, а продавать населению топливо по цене, по которой "Нафтогаз" покупал его летом для рекордного наполнения наших подземных хранилищ (+ расходы на транспортировку и распределение). Решение об этом может принять Кабмин, внеся изменения в упомянутое постановление № 293.

При таких "раскладах" окончательная цена топлива для населения даже в самый холодный период не превысит 6000-6500 гривень. По информации некоторых экспертов, даже в МВФ согласны, что это - справедливо. Ведь, имея такой газовый запас - закупленный в основном по низким ценам, украинцы не должны зависеть от спекулятивных факторов, которые зимой, среди прочего, изрядно влияют на ситуацию на европейском газовом рынке.

Владислав Обух, Киев

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