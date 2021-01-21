А существует ли реальный рынок газа?..

Правда, решение временное, будет действовать с 1 февраля до завершения карантина или самое позднее - до 31 марта. Также правительство определило предельный тариф на распределение газа (вторая строчка в наших "платежках") - 1,79 гривень за кубометр. Но - без НДС. То есть, 2,15 в счетах на оплату услуг. НКРЭКУ уже подготовила проект решение о приведении в соответствие с этим постановлением стоимости прокачки топлива для 14 операторов распределительных сетей, где этот показатель был выше - от 1,8 до 2,5 гривень (без НДС). Проект обнародуют для общественного обсуждения - чтобы окончательно утвердить его к 1 февраля (следующее заседание регулятора запланировано на 25 января). Таким образом, максимальная конечная цена топлива для украинских потребителей в феврале-марте не будет превышать 9,2-9,5 гривень за кубометр. А не 13-15 гривень, которые "светили" многим при сохранении нынешнего статуса-кво, когда газсбыты определяли цену на свое усмотрение, "формально" реагируя на повышение котировок на европейских газовых хабах. Хотя весь ресурс, который мы сейчас потребляем, закупали гораздо дешевле, а себестоимость внутренней газодобычи не превышает 1700 гривень за тысячу "кубов".

Решение о снижении тарифов временное. А что же дальше? Ведь болячки, вызванные недореформированностью отечественного газового рынка, просто так не отстанут. Есть ли возможность и рыночных подходов, на сохранении которых настаивают международные партнеры, в частности МВФ, не потерять, и крайне важный для слабых экономик фактор покупательной способности населения учитывать?

Газовые реалии: тарифы vs доходы

На первый (отстраненный) взгляд, как для жителей страны-импортера газа, слишком жаловаться на высокую стоимость ресурса украинцам бы и грех. Это вам не электроэнергия, за которую нашим промышленникам иногда приходится платить едва ли не больше всей Европы. Если сравнивать газовые тарифы, то иногда только распределение "голубого топлива" стоит чуть ли не столько же, сколько у нас весь ресурс. Среднеевропейская стоимость прокачки газа по распределительным сетям - 19 евро за МВт/ч. То есть, 200 евро - или 6830 гривень - за тысячу кубометров. Правда, наши соседи - поляки, румыны, чехи, словаки - платят меньше: от 2500 до 4500 гривень (в эквиваленте). Что сказывается и на общей стоимости ресурса, которая, за некоторыми исключениями, в два-три раза выше, чем в Украине.

Так рассуждают сторонники полной либерализации газового рынка и отказа от любого государственного в него вмешательства. И сразу же сталкиваются с "убийственным" контраргументом: разве соразмерны их и наши доходы? При этом некоторые сравнивают газовый сегмент с другими потребительскими рынками. К примеру, с продажей продукции мировых компаний, имеющих представительства в Украине. Скажем, McDonald's Corporation, которая, хотя и периодически повышает стоимость продукции,но все же держит ее на уровне, соответствующем покупательной способности украинцев со средним доходом. Тем более, недавно опубликованы данные ежегодного Индекса Биг Мака от издания «The Economist», согласно которым украинская гривня по паритету покупательной способности "в гамбургерах" - одна из самых недооцененных в мире валют: Economist считает, что соотношение стоимости продукта в разных странах примерно соответствует пропорции курсов их валют. Скажем, в США "эталонный" гамбургер популярной сети стоит $5,66, в скандинавских странах - до $8. А у нас - "всего" 62 гривни. То есть, $ 2,2. Так что же, получается - "макдональдсовцы" могут учитывать в ценовой политике местные потребительские особенности, а ГК "Нафтогаз", облгазсзбыты Фирташа и другие поставщики топлива - нет? ..

Однако большинство «серьезных» эксперты считают Индекс Биг Мака непоказательно (через ряд субъективных факторов), а сравнение газового рынка с "гамбургерные" - некорректным. Определяющими для работы фастфудного сетей есть внутренние условия - стоимость продуктов, рабочей силы, энергоресурсов, размер налогообложения, арендной платы и тому подобное.

К тому же, рынок фастфуда довольно конкурентный. И большинство украинский или вообще не посещают такие заведения, или ограничиваются несколькими визитами в год. Газ же для доброго десятка миллионов украинских домохозяйств - безальтернативный. Это делает его, в отличие от сэндвичей, стратегическим для страны продуктом, тесно связанным с природными и, к сожалению, искусственными, сформированными нашими квазирыночными условиями, монополиями. Не зря же и вся энергетика, и ее газовый сегмент регулируются целым рядом законодательных актов (рамочный - Закон Украины "О рынке природного газа"). Представить же принятия Закона "О регулировании рынка гамбургеров" - по меньшей мере смешно ...

"Особенности газового рынка не только в "стратегичности" ресурса, но и в многовекторности влияний на него как внутренних, так и внешних факторов, - добавляет в комментарии Укринформу председатель правления Альянса "Новая энергия Украины" Валерий Боровик, - это и отношения с РФ, маршруты и объемы транзита, ценовые тенденции на европейских газовых рынках, степень их интеграции с украинским. И даже погодные воздействия. Также газ в Украине всегда был элементом политической борьбы. В последнее время это вроде бы и отошло на второй план, но, как видим сейчас, еще не полностью. Не забывайте и о том, что стоимость газа влияет на ценообразование во многих других отраслях"... Специфика газового рынка и в том, что отрегулировать его "на коротком шаге", в отличие от большинства других потребительских рынков, невозможно. Например вспомним, как быстро удавалось гасить "гречневые пожара", компенсируя дефицит крупы на украинском рынке поставками из КНР. А "картофельную" проблему решили, увеличив импорт клубни из России, Египта и Беларуси. Найти же дешевый газ зимой (при отсутствии ресурса в подземных хранилищах) практически невозможно.

Итак, вывод: на газовом рынке должны действовать свои, особые, законы и правила, которые в украинских условиях пока часто срабатывают наоборот. После отмены в августе ВСО (возложения на НАК "Нафтогаз" специальных обязательств по обеспечению населения топливом по льготной стоимости) нам обещали стремительное усиление конкуренции, которая, мол, обвалит цены. Получили же вместо нее значительное повышение. Поскольку, несмотря на видимость конкуренции (газ продают более 50 компаний), условия диктуют несколько монополистов- "тяжеловесов". Думаете, нынешнее временное возвращение к регулируемой цены больше всего ударит по фирташевским газсбытам и ​​облгазам-монополистам? Где там. У них "запас прочности" и огромная клиентская база - 65-70% всех украинцев, пользующихся газом. А вот многие небольшие поставщики, у которых ни собственного уже закупленного ресурса, ни доступа к дешевому газу от Укргаздобычи, могут не выдержать длительного ценового ограничения. Поэтому конкуренция на рынке ослабнет до "ты да я да мы с тобой": ГК "Нафтогаз" + структуры региональной газовой компании Фирташа ... Так где же выход?

1. Наращивание собственной добычи и продажа всего этого газа населению

Еще до либерализации с 1 августа розничного газового рынка было понятно: рискуем стать жертвами пресловутого принципа "лето красное пропели"... Закон предусматривал довольно долгий переходный период подготовки к реформе. Эксперты предупреждали, чято без нее, в том числе - демонополизации этой сферы и диверсификации источников топлива, - открывать рынок нельзя. Но чиновники к таким советам и сигналам не слишком прислушивались - вероятно, надеясь, что как-то оно будет и рынок сам себя отрегулирует. В "цивилизованных" странах оно, может, так и случилось. Но не у нас. Что перед тем ярко продемонстрировал горький опыт либерализации рынка электроэнергии, который никому не пришло в голову экстраполировать на газовый, чтобы избежать хотя бы очевидных ошибок. Поэтому и при газовом реформировании мы наступили на те же грабли.

Хорошо, что смогли де-юре разделить функции по продаже и прокачке топлива. Де-факто же пуповину между разобщенными структурами - газзсбытамы и обл- и райгазы - не разрезали. Большинство из них остаются "братьями-сестрами", управляются связанными лицами, имеющими одних и тех же бенефициаров. Спрашивается, зачем сроки либерализации рынка несколько раз переносили, если это время не использовали для подготовки?

“Еще до либерализации стране нужно было максимально диверсифицировать рынки поставки, - говорит в комментарии Укринформу председатель Бюро комплексного анализа и прогнозирования Сергей Дяченко. -

Быть не мене 6 источников - как в Европе. В Украине компенсировать их недостаток могла бы собственная добыча. Но мы уже больше пяти лет видим сверхвысокие цены, которые в разы превышают себестоимость украинского газа, а добывающие компании, получая сверхприбыли, почти ничего не сделали для наращивания годовой добычи ". К примеру, все программы по увеличению ежегодной добычи газа дочерней структурой НАК, компанией Укргаздобыча, с 15,5 - сначала до 18, а затем до 20 миллиардов кубометров - "успешно" провалены ". в частном секторе ситуация чуть лучше. Но объемы добычи в этом сегменте все еще незначительны. И там много компаний, Которые получив лицензии, не спешат осваивать новые месторождение. Государство должно думать, как поощрять инвестиции в эту сферу. В том числе и иностранные. Именно это поможет понизить цены рыночным путем. Хотя процесс этот будет продолжаться не месяц и даже не год", - считает господин Дяченко.

Валерий Боровик добавляет: это возможно лишь при прогнозируемости государственной политики. "Главная причина сложившейся ситуации - общая нереформированность отечественной экономики. Ведь как только власть начинает непопулярные реформы, возникает сопротивление, социальное возмущение. И делаем шаг назад. Взамен же, независимо от власти, государство должно придерживаться взятого курса и выполнять утвержденные планы. Ручное вмешательство - особенно, когда не понятно, сколько оно продлится, опасно", - говорит эксперт.

И если уж - учитывая в том числе и объективные причины, связанные с коронавирусом и экономическим кризисом, - и пришлось прибегнуть к таким шагам, крайне важно максимально воспользоваться отсрочкой, чтоб (пере) запустит конкурентный газовый рынок по-настоящему.

2. Усиление регуляторных функций НКРЭКУ и контрольных - АМКУ

"Отпускать цены можно только в конкурентной среде, - соглашается Сергей Дяченко. - Иначе будет неконтролируемое повышение цен, как это имело место в последнее время в газовой сфере. Причина понятна: монополизация практически всех стратегических для страны отраслей. Предотвращать это был должен (и будет должен будущем) Антимонопольный комитет. Впрочем, фактически три десятилетия он закрывал глаза на происходящее. в частности, допустил приватизацию "в одни руки", дальнейшую чрезмерную концентрацию производства. Прогнозирую, что и нынешняя активизация АМКУ - да еще и с нашими "справедливыми" судами, которые часто становятся на сторону монополистов, - может закончиться ничем ", - пессимистично настроен господин Дьяченко.

На самом деле Антимонопольный комитет "зачесался" только после того, как ситуацию с газовым тарифам публично взяли под контроль президент и премьер. В северном межобластном территориальном отделении АМКУ только сейчас открыли дела против 6 газсбытов ( "Киевоблгаз Сбыт", "Житомиргаз Сбыт", "Черниговгаз Сбыт", "Черкассыгаз Сбыт", "Уманьгаз Сбыт" и "КиевГазЭнерджи") по признакам злоупотребления монопольным положением при формировании цены на газ.

Об этом собщил глава отделения Алексей Хмельницкий. "Покупать газ на 40% дешевле можно было уже в прошлом году. С момента, когда рынок газа открылся для населения. Точнее, должен был работать. Потому что цену, которую выставляли последние три месяца некоторые газсбыты, никак нельзя назвать рыночной", - отмечает чиновник. Логичный вопрос к нему: а дела против монополистов возбудить три месяца назад, а то и раньше, поскольку их "ценовому диктату" уже не один год, - нельзя было? И к его коллегам: а отчего и поныне молчат представители других отделений АМКУ? В центре, на юге, на востоке и западе страны все в порядке?

То же касается и регуляторных функций НКРЭКУ. После того, как президент возмутился стоимостью прокачки топлива, регулятор "неотложно" предложил снизить тарифы, установленные для операторов ГРС - ценовых рекордсменов. А еще несколько недель назад комиссия так же единогласно голосовала... за существенное повышение тарифов для более чем двух десятков компаний...

3. Улучшение учета, абонплата и другие вспомогательные “нюансы”

Наведение порядка с учетом газа - также логичный шаг, который бы, если "по-хорошему", должен был предшествовать либерализации. На самом деле облгазы (еще старого образца) фактически проигнорировали законодательную норму о коммерческом учете ресурса, согласно которой именно они должны оборудовать все наши квартиры счетчиками за счет целевой надбавки в составе тарифов. Но эти деньги спокойно проедались, а индивидуальных приборов учета почти нигде в многоэтажках не установили. Кроме общедомовых счетчиков. Потому что это, прежде всего, выгодно облгазам: собственные технологические потери можно "разбросать" на всех потребителей.

Теперь же, похоже, что установку счетчиков полностью "скинут" на граждан. Которые таким образом заплатят за них дважды. При этом для украинцев, которые пользуются газом только для приготовления пищи, установленные за свой счет счетчики газа могут никогда и не окупиться. Если только ВР не примет решение об обязательной установке счетчиков, которые будут не только измерять объем, но и определять качество (калорийность) газа. И при условии, что поставщиков-нарушителей будут наказывать кошельком. Вплоть до отмены платы, если ресурс не будет соответствовать определенным договором между продавцом и потребителем параметрам. Пока же плата за газ не зависит от его качества: за 3 минуты закипает чайник на плите или за 15?.. При этом в наши дома активно поступает топливо с теплотой сгорания, заметно не дотягивающим даже до отечественной нормы - 7600 ккал/м - не говоря уже о европейских 9000 ккал/м³.

Новые возможности появятся после принятия законопроекта №2553 "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно введения на рынке природного газа учета и расчетов по объему газа в единицах энергии" (МВт-ч вместо кубометров), что, помимо прочего, позволит предотвращать злоупотребления и приписки при переводе европейских энергоединиц в украинские при операциях по импорту, а главное - сделает наш рынок более понятным и прозрачным для потенциальных иностранных игроков. Реально поможет решить проблему ненадлежащей конкуренции. Операторов же ГРС это заставит модернизировать сети, оптимизируя технологические расходы. Но этот документ законодатели принимают как... низкокалорийный газ горит. Еще в июне прошлого года его утвердили в первом чтении. До второго до сих пор не дошло.

Еще один из предложенных экспертами вариантов облегчить тарифное бремя – введение равномерной абонентской платы не только за транспортировку, но и за весь энергоресурс. По словам председателя Экспертно-аналитического совета Украинского аналитического центра Бориса Кушнирука, преимущество абонплаты в минимизации пиков нагрузки на потребителя в отопительный сезон, а также на бюджет, из которого платят субсидии. Если потребитель в течение года будет платить за ресурс равными частями, ежемесячные расходы домохозяйств выровняются, задолженность уменьшится, "у предприятий появится прогнозируемый ресурс и возможность использовать его на закупку газа в летний период - когда цены низкие", - говорит Кушнирук. И именно возвращение к механизму абонплаты, по его мнению, поможет перейти к действительно рыночным механизмам ценообразования. При этом снижается психологическое давление - тариф и абонплата устанавливаться раз в год. Что удобно и потребителю, и поставщику. "Единственное: придется считать объемы недопотребления или перепотребления ресурса. Но это - совсем другой уровень проблемы", - убежден экономист.

Но даже если в Украине и не пойдут таким путем (ведь для потребителя это не реальное снижение тарифов, а только реструктуризация "ужасных" платежей) - настоящий конкурентный газовый рынок возможен только после упорядочения системы субсидий и главное - их монетизации. Об этом говорил в ходе дискуссии на Energy Club председатель правления "Нафтогаза" Андрей Коболев. Он считает справедливым подходом не искусственное ограничение цен, а адресную поддержку уязвимых потребителей. Для чего нужно сформировать их реестр - единую информационную базу. "Если есть уязвимый пользователь, дайте ему деньги. Так делают во всех развитых странах. Именно отсутствие информации о том, какие категории потребителей уязвимы, и каково соотношение стоимости потребленного газа в их доходах, служит основным препятствием для предоставления гражданам монетизированных субсидий", - убежден господин Коболев.

Итак, имеем еще одно задание. Выполним ли его, воспользовавшись периодом "ценового затишья"? Не факт. Но хочется ошибиться.

Владислав Обух, Киев

P.S.: 20 января премьер-министр Денис Шмыгаль сообщил о договоренности с поставляющими компаниями, которые весной поставят свои годовые газовые продукты с фиксированной ценой. "Соответственно, поручил Минэнерго, Минэкономики, Минсоцполитики вместе с НКРЭКУ и АМКУ до конца месяца подготовить долгосрочные инструменты для сбалансирования рынка природного газа", - подчеркнул глава правительства.

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