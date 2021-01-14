Почему умеренные 5% инфляции-2020 заставляют задуматься

Сам по себе показатель, согласитесь, "не страшен" - он полностью соотвествует определенным НБУ целевым параметрам (5±1%). Тогда как в бурном 2015 году было больше 43%! В 2016-м инфляция составила 12,4%, в 2017-м - 13,7%, в 2018-м - 9,8%. И только в предкризисный 2019 год потребительские цены выросли на "целевые" 4,1%.

Задуматься заставляет нечто иное. В позапрошлом году определяющим было разнонаправленное влияние на инфляционные показатели условно положительных факторов - например: укрепление гривни, стабильность и даже снижение по сравнению с 2018 г. коммунальных тарифов, рост потребительского спроса на товары длительного пользования, рост не только номинальных, но и реальных доходов населения (ввиду повышения оплаты труда и ревальвации нацвалюты). В прошлом же году, как пояснили в Министерстве экономического развития, больше на формирование внутренних цен влияли: ограниченный спрос вследствие карантина, финансирование мер по господдержке экономики, обесценивание гривни, динамика мировых цен. При этом аналитики констатируют: стремительно росла стоимость продовольствия и товаров первой необходимости. Как говорится, не до жиру. Даже когда речь идет не о "прихоти", а о повседневных одежде и обуви, цены на которые по итогам года снизились на 7,3%. Что не смогло компенсировать общих инфляционных "потерь". И при условии сохранения (а для большинства украинцев - и снижения доходов) это означает: доля наших расходов на продовольствие и коммунальные услуги вновь значительно возросла. Хотя это понятно и без информации от статистических органов и выводов специалистов.

А чего же ждать в 2021-м, который, по прогнозам ВОЗ, может оказаться еще сложнее, чем предыдущий?

О чем “говорит” инфляция

“В условиях развивающихся экономик стабильная умеренная инфляция служит фундаментом для роста, - напоминает в комментарии Укринформу директор Института социально-экономической трансформации Илья Несходовский. - Стабильная национальная валюта дает возможность нормально планировать производственную деятельность, снижать кредитные ставки, проводить долгосрочные проекты. Эмпирическим путем было определено, что оптимальный для таких экономик показатель в 5±1%. В большинстве стран, которые демонстрируют рост, инфляция находится как раз в этих пределах. Собственно, такие целевые параметры Нацбанк определил и для Украины. При этом уже два года подряд благодаря взвешенной монетарной политике НБУ, относительно благоприятной ситуации на международных рынках, наращиванию экспортного потенциала, позволяющего воздержаться от значительной эмиссии, показатель инфляции находится в пределах целевого диапазона".

И этим, по словам эксперта, ситуация в 2020 году кардинально отличается от предыдущих кризисных периодов. Ведь во время кризиса 1998 года гривня сначала девальвировала с показателя 1,65 до 3, а затем - до 5 гривень. В 2008-м с 5 до 8. В 2014-2015 - с 8 до почти 29 Что негативно влияло на состояние экономики. На этот раз существенной девальвации не было. Гривня оставалась стабильной как относительно иностранных валют, так и по отношению ко внутренним потребительским ценам. Что положительно сказалось как на инфляционных показателях, так и на "самочувствии" национальной экономики в целом. Также незначительной и контролируемой прошлом году была эмиссия. Поэтому независимые эксперты соглашаются с выводами специалистов Минэкономразвития: определяющее влияние на инфляционные показатели 2020 года оказал рост потребительских цен - в частности, на товары первой необходимости и энергоресурсы.

Среди товаров и услуг, которые подорожали больше всего, - продукты питания (+ 5,2%) и медицинские услуги (7,7%). Также, по выводам специалистов министерства, в отличие от 2019 года, ощутимым было давление на внутренний рынок постоянного (во второй половине года) повышения мировых цен на энергоносители. Что касается конкретных цифр, то в декабре 2020 г. по сравнению с декабрем позапрошлого года больше всего подорожал природный газ - на 56,3%. А в пищевой группе - сахар (на 47,7%) и яйца (на 30%).

Как подчеркивает в комментарии Укринформу экономист Олег Пендзин, прежде всего, именно эти "лидеры" и повлияли на общий уровень повышения потребительских цен в продовольственной сфере. Но, к счастью, подорожали не все продукты. "Потребительская корзина выросла в цене только на 5,2%, что немного превышает общий инфляционный показатель, благодаря серьезному удешевлению так называемого "борщевого набора". Поэтому, на мой взгляд, продовольствие и не стало главным драйвером прошлогодней инфляции. Значительно больше на нее повлияло квартплату - особенно в конце года", - говорит эксперт.

А в Национальном банке к негативным факторам добавили еще и влияние неурожая ряда основных сельскохозяйственных культур. Что, как и повышение коммунальных тарифов, больше повлияет на инфляционные показатели в этом году. "Низкий урожай подсолнечника и рост экспортных цен обусловили подорожание в декабре подсолнечного масла, – говорится в комментарии НБУ. – Это также сказалось на стоимости майонеза, маргарина и спредов. Рост производственных расходов привел к удорожанию мясных, отдельных молочных продуктов и мучных изделий. В результате активного потребления и ослабление гривни (в годовом измерении) повысились цены на рис и продукты из рыбы".

"Порадовать" же нас с вами, кроме цен на овощи "борщевого набора", одежду и обувь, может разве что удешевление горючего - на 10,5%. Впрочем, по выводам аналитиков Нацбанка, в декабре и в этом сегменте ценовое падение остановилось - ввиду повышения стоимости нефти и "сохранением существенного спроса со стороны населения, которое в условиях пандемии отдает предпочтение автомобилям перед общественным транспортом".

Инфляция-2021: прогнозы делать рано

В Министерстве экономического развития ожидают, что в I квартале 2021 года характер влияния основных факторов на инфляционные показатели существенно не изменится: "Сочетание монетарного и (определенным образом) административного факторов и высокой себестоимости производства под влиянием сезонности на продовольственном рынке продолжит стимулировать рост цен внутреннего рынка . А усиление такого фактора, как воздержание от значительных затрат на фоне пандемии COVID-19 (особенно с введением локдауна в январе и продолжением карантина до конца февраля), наоборот, частично будет компенсировать действие инфляционных факторов".

При этом показатель инфляции, который лег в основу расчетов Госбюджета, как известно, - 7,3%. Некоторые эксперты считают, что, по замыслу, больше помочь ускорению инфляционных процессов должен дальнейший рост коммунальных тарифов. Впрочем, после последних решений власти влияние этого фактора на инфляцию может оказаться более умеренным, чем рассчитывали. Для людей, большинство из которых (за исключением разве части бизнеса, «поднявшегося» на пандемии, врачей, учителей, пенсионеров и тех, кто получает минимальную зарплату) повышение доходов - по крайней мере в первом полугодии - не рассчитывают, это хорошо. Наша покупательная способность ухудшится ненамного. Для государства же - не очень. Ведь именно благодаря росту потребительских цен удается год от года увеличивать бюджетные поступления...

"Сейчас государство достаточно серьезно вмешалась в ценообразование на рынке газа. И, вероятно, будет прибегать к таким шагам в электроэнергетике, - говорит Олег Пендзин, - и это может изменить общие подходы к прогнозированию. Потому что прежние прогнозы делались, исходя из условий свободного ценообразования - по крайней мере, на рынке газа. Все зависит от того, как быстро Украина преодолеет коронавирус и насколько успешно проведет вакцинацию. Ведь еще один локдаун - и мы не только не получим 4,6% запланированного экономического роста, но и по итогам этого года уйдем "в минус". Что, безусловно, сильно ударит по доходам населения. И, вероятно, изменит общеинфляционные позиции".

Илья Несходовский соглашается: в 2021 году инфляция в Украине действительно может ускориться. В частности, из-за повышения стоимости энергоносителей. А также ввиду вероятного влияния других факторов. Хотя эксперт пока не видит никаких предпосылок для негативных изменений на внешних рынках, которые могли бы вызвать раскручивание инфляционного маховика внутри нашей страны. Внутренние угрозы монетарного характера также минимальны. "Мы помним, как после смены в июле прошлого года руководства Нацбанка были опасения, что денежный печатный станок запустят на полную, и эмиссия приведет к стремительной девальвации гривни и существенному ускорению инфляции. Но этого не произошло. Политика регулятора кардинально не изменилась. Эмиссия была незначительной и контролируемой. В экономику действительно вливались дополнительные деньги (в том числе и в рамках помощи бизнесу, пострадавшему в связи с карантином). И это может "аукнуться" в новом году. Определенное "инфляционное ускорение" будет. Но, надеюсь, этот показатель не выйдет за пределы целевого коридора и не превысит 6%", - убежден Несходовский. По его словам, если страна завершит 2021 год с таким умеренным инфляционным показателем, можем быть уверены: наша национальная валюта достаточно прочна, что положительно повлияет на потенциал восстановления после прошлогоднего экономического спада не только в течение нынешнего, но и в 2022 году.

А вот с восстановлением покупательной способности украинцев не все так просто. Как и с активизацией потребительского спроса на непродовольственные товары. "В начале 2019-го мы только достигли показателей 2013 года. По уровню ВВП и доходам населения. Но началась пандемия, и возникли проблемы. Украинская экономика упала на 5%. А это - минус 5% (в среднем) наших доходов. Поэтому надо понимать: даже если в этом году мы преодолеем все негативные тенденции и выведем экономику на 4,6% роста, уровня 2013 года по конца декабря мы так и не достигнем", - говорит экономист Олег Пендзин.

Так что, похоже, нам с вами в очередной раз "придется потерпеть" ...

Владислав Обух, Киев

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