Не платить за тепло “мошенникам” и олигархам и не навредить соседям

В частности - для отдельных многоэтажек, жилых комплексов или кварталов или для каждой квартиры. Поэтому на ближайшее межсезонье эксперты прогнозируют новый бум переоборудования систем отопления. Ожидаемая отмена с мая ВСО (возложения на "Нафтогаз" специальных обязательств по обеспечению топливом по льготной цене предприятий теплокоммунэнерго), вероятно, повлечет стремительный рост стоимости производимых ими гигакалорий. А тарифы на горячую воду - как говорится, воспользовавшись новыми возможностями, коммунальщики могут повысить уже к лету.

Между тем, опыт десятков поселков и городков, где уже отказались от централизованного теплоснабжения, свидетельствует: несмотря на необходимость "стартовых" капиталовложений, в результате текущие расходы домохозяйств существенно снижаются, и уже через несколько лет эксплуатации модернизированных систем им удается ощутимо сэкономить. Особенно там, где параллельно ведутся работы по тепломодернизации домов и где "финансовое плечо" людям подставляют государство, местные власти и международные доноры - в рамках реализации грантовых проектов и программ.

Конечно же, «на переправе» - в разгар отопительного сезона - "менять коней" некстати, нелогично и даже опасно. Но это не мешает готовить телеги зимой. И накапливать "стартовый капитал". Потому что процесс смены схемы теплоснабжения технологически сложный и недешевый...

Централизованное - автономное - индивидуальное отопление: почему и как приходится выбирать

Возможность перехода многоквартирных домов с центрального на автономное, а квартир - на индивидуальное - отопление появилась в Украине еще в конце 1990-х - начале 2000-х годов. Впрочем, тогда это явление не было массовым. В основном, ввиду относительно низких тарифов на теплоснабжение, когда львиную долю расходов брали на себя государство и местные власти. Впрочем, чем меньше было возможностей для сохранения такого статус-кво, чем дороже становились энергоресурсы и чем больше изнашивались централизованные магистрали, тем активнее люди переходили на альтернативные схемы отопления. "Пионером" было Закарпатье, где к 2012 году на автономное и индивидуальное отопление перевели почти весь жилой фонд. Ускорить этот процесс местные власти заставляло, в частности, нарастание взаимных неплатежей: населения - перед коммунальщиками, тепловиков - перед поставщиками газа и продавцами мазута и угля, последних - перед партнерами и трудовыми коллективами. Поэтому власть Ужгорода первой в стране решила перевести весь город на индивидуальное отопление.

А вот в населенных пунктах, где вопрос не решали комплексно, и переход на индивидуальное отопление происходил хаотично, местные власти и коммунальщики столкнулись с множеством проблем. Ведь - хотя своя рубашка к телу и ближе - следует понимать: если мы отсоединяемся от централизованной сети, стоимость ее эксплуатации для других потребителей растет. А если такое отключение становится массовым, то тепло и горячая вода для соседей будут "золотыми". А у тепловиков не будет оставаться стимулов вкладываться даже в текущие ремонты сетей, не говоря уже о капитальных.

Поэтому, чтобы урегулировать ситуацию, в 2007 году Минстрой издал приказ, запретив отсоединение от сетей теплоснабжения отдельных квартир, поскольку это приводило к разбалансировке систем централизованного отопления. Однако это касается только тех домов, где к изменениям или еще совсем никто не прибегал, или где индивидуальное отопление установили в немногих квартирах. Если же в многоквартирном доме системами индивидуального отопления оснащено более половины помещений, согласно Закону "О жилищно-коммунальных услугах", это могут делать и остальные владельцы. Такой подход действует и сейчас: если в вашем доме больше половины квартир перешли на собственное отопление, стать "индивидуалов" можете и вы. Если же нет - договаривайтесь с соседями о переводе на автономное отопление всего дома...

1. Зачем “огород городить”?

“Централизованное отопление - наиболее эффективный и надежный способ теплообеспечения городов при нормально работающей системе ЖКХ. Однако, учитывая износ оборудования и теплосетей, лимиты на газ и значительный уровень неплатежей, не все предприятия теплокоммунэнерго могут качественно предоставлять услуги по отоплению и горячему водоснабжению, – констатирует эксперт по энергоэффективности, менеджер энергосервисной компании Антон Ковалишин. - В таких случаях как альтернативу рассматривают переход на электроотопление или на индивидуальное газовое отопление. Как вариант - переход на придомовые или размещенные на крышах газовые котельные, твердотопливные котельные, работающие на биотопливе (солома, пеллеты, щепа) или на углях. Для отопления многоэтажек можно применять и тепловые насосы, которые давно популярны в мире". Также, по словам специалиста (но, больше, как вспомогательное оборудование), пригодится могут и солнечные коллекторы, которые используются в сочетании с основным отоплением.

Аналитики подсчитали, что благодаря установке автономных отопительных систем в "советских" многоэтажках можно сэкономить больше половины тепла (при условии комплексной термомодернизации зданий).

Проще всего сделать это, создав ОСМД. Тем более, что для таких объединений много программ совместного финансирования и международных грантов, позволяющих сэкономить от 30 до 70% необходимых для модернизации средств.

2. Преимущества и недостатки индивидуального отопления

С установкой индивидуальных котлов в каждой квартире - организационно проще. Финансовая же нагрузка на каждое домохозяйство в большинстве случаев (поскольку нет такого, как у ОСМД доступа к кредитам) наоборот выше. К тому же, это - опасно. Речь и об угрозе взрыва при неправильной эксплуатации газового оборудования, и о рисках отравления угарным газом, и об аварийных ситуациях в электросети. Особенно, когда речь идет о самовольно установленных электрокотлах или конвекторах при отсутствии работ по усилению электросетей.

К примеру, жителям Никополя, Марганца и Покрова - "пионерам" перехода на индивидуальное отопление в Днепропетровской области - пришлось некоторое время жить в условиях постоянных аварийных и плановых "веерных" отключений электричества. Пока городские сети не были модернизированы. А сделать это быстро - стоит учитывать - удастся не везде. Ведь речь идет же о десятках, сотнях миллионов, а для больших городов - о миллиардах гривень.

В то же время, с точки зрения эксплуатации и контроля затрат, индивидуальное отопление имеет преимущества над централизованным или автономным, - говорят эксперты. Благодаря ему владельцы могут самостоятельно создавать комфортные условия и контролировать расходы. Последнее - потому что не платят за "интерес" тепловиков и за технологические потери, когда десятки километров немодернизированных и должным образом не изолированных теплотрасс "греют воздух".

Среди недостатков - неприспособленность большинства квартир в установке систем индивидуального отопления. По нормам, котел можно устанавливать только в помещении площадью не менее 8 квадратных метров. А многие из украинцев могут "похвастаться" кухней только в 5-6 или максимум 7 "квадратов"...

Не всегда есть и возможность надлежащего обустройства вентиляции. Поэтому для многим нашим населенным пунктам не в диковинку, что многоэтажки утыканы всевозможными по форме и размеру трубами. И эстетика при этом не главное. Хуже, что все это наносит большой вред окружающей среде. Ведь в централизованных котельных продукты сгорания благодаря высоте дымоотводящих труб рассеиваются в атмосферу. Концентрация вредных веществ у поверхности незначительна (куда больше здесь влияют автомобильные выхлопы). А при устройстве автономного и индивидуального отопления продукты сгорания могут попадать в соседние квартиры через открытые окна и даже образовывать смог на улицах.

Соседи также будут страдать от снижения температуры в помещениях при отключении индивидуальной системы отопления в квартире многоквартирного дома для экономии ресурса или в случае временного отсутствия жильцов, которые, например, на неделю поехали в гости или на отдых. Более того, из-за разного режима регулирования в каждом доме может возникать резкий перепад температур между частями дома, что приводит к конденсации влаги с последующим образованием плесени и грибка. В новостройках, где индивидуальное газовое или электрическое отопление предусмотрено проектом, эту проблему решают заранее, применяя энергоэффективные "сэндвичные" технологии строительства. При установке систем индивидуального отопления вместо централизованного - без комплексной термомодернизации всего дома - такое невозможно. И это - еще один из аргументов в пользу решения о переводе на автономное отопление всей многоэтажки, а не отдельных помещений.

Специалисты говорят и о других потенциальных проблемах, которые неизбежны, если не решать вопрос комплексно. Речь, в частности, о:

неопределенности с обогревом мест общего пользования в многоквартирном доме. Особенно - подвальных помещений, где проходят водопровод и канализация, которым зимой грозит замерзание;

необходимости реконструкции газовых сетей дома из-за их неприспособленность к эксплуатации с индивидуальными системами отопления;

необходимости усиления внутренних электросетей, придомовой и квартальной электроинфраструктуры.

Многие эксперты считают подход, при котором в Украине уничтожают централизованные системы отопления вместо того, чтобы модернизировать их, неправильным. Тогда как в нашей стране за последние 15 лет потеряно 45% централизованной теплогенерации, большинство европейских государств (за исключением южных, где температура редко опускается ниже нуля) идут в противоположном направлении.

“В отличие от Украины, мир идет к центральному отоплению, – говорит директор Ассоциации “Энергоэффективные города Украины” Святослав Павлюк. – Например, доля тепла, вырабатываемого в централизованных системах Латвии, составляет - 65%, Литвы - 57%, Эстонии - 62%, Дании - 63%, Польше - 53%, Швеции - 52% (в городах эта доля достигает 98%), Финляндии - 50%, Исландии - 92%. Доля ЦО в Евросоюзе пока 13%, однако в соответствии с Энергетической стратегии ЕС, к 2050 году она должна вырасти до 50%"... Среди преимуществ централизованного отопления - больший коэффициент полезного действия, безопасность, экологичность, возможность использования альтернативных энергоресурсов.

"Экономить средства за тепло и одновременно иметь комфортную температуру в квартире можно иным, более дешевым (чем установка индивидуальных котлов. - Ред.) способом - если модернизировать действующую систему ЦО. В частности, установить тепловой пункт в доме и провести балансировку”, – говорит специалист по энергоменеджменту Андрей Туцкий. По подсчетам специалистов, модернизация домового теплопункта обойдется в 5-7 раз дешевле, чем установка поквартирных систем.

3. Цена вопроса

Стоимость установки систем индивидуального отопления стартует от 25 тыс. гривень для однокомнатной квартиры. Только "нормальный" котел стоит 15-35 тысяч. Кроме того, желательно заменить радиаторы (1500-3000 грн за штуку). Плюс трубы, терморегуляторы и другие "мелочи". А еще - стоимость проектирования и монтажных работ... К примеру, в Ивано-Франковске, где за 5 лет планируют полностью отказаться от системы централизованного отопления, подсчитали, что переход на индивидуальное или автономное отопление владельцу однокомнатной квартиры в среднем будет стоить 27 тыс. гривень, двухкомнатной - 31 тыс., трехкомнатной - 35 тыс. гривень.

Но это - "средняя температура по палате". В разных регионах и даже домах цены отличаются. При проектировании может выясниться, что в газовых трубах дома не хватит давления. Значит, придется менять газопровод по фасаду (это плюс примерно 100 тысяч гривень на всех совладельцев). За внутридомовые стойки с каждой квартиры придется заплатить по 2-2,5 тыс. гривень, за установку счетчика и реконструкцию труб в квартире - еще около 5 тыс...

Нужно подумать и о дополнительных расходах в будущем - связанных с содержанием и ремонтом индивидуальных систем отопления. К примеру, ежегодной очистки и периодической модернизации требуют дымоходы, а автоматика - регулярной поверки. И срок эксплуатации оборудования, как правило, составляет 10-15 лет. Значит, надо заранее позаботиться о его замене. Тогда как срок окупаемости такой системы при нынешних тарифах - 6-8 лет. То есть, часто такая система "будет работать на ваш кошелек" всего несколько лет. Хотя при повышении тарифов уже со следующего отопительного периода срок окупаемости, безусловно, уменьшится...

Решились на переход? Расскажем, как...

Ориентиром для желающих установить в квартирах индивидуальное отопление будет приказ, изданный в сентябре 2019 г. Министерством развития общин и территорий.

Главный совет: ничего не делайте сами и «на глаз». Особенно, когда имеете дело с газом. Соответствующие проекты разрабатывает специализированная организация, которая учитывает все действующие нормативные требования – согласно ДСН А 22-3-97.

Работам должно предшествовать разрешение от органа местного самоуправления. Разрешения на отключение от сетей централизованного отопления и горячего водоснабжения выдает специальная комиссия, в состав которой входят представители всех "заинтересованных" служб и организаций. Перед тем проектная документация должна пройти согласование в ряде инстанций - в пожарной службе, в санитарных, экологических, энерго- и газоснабжающих организациях. А потом - требуется согласование каждого этапа реализации проекта.

Для отделения (отключения) от ЦО и ГВС в многоквартирном доме собственник должен обратиться к местным властям с письменным заявлением (в произвольной форме), сообщая о причинах отделения и информируя о намерении устроить систему индивидуального теплоснабжения (отопления и/или горячего водоснабжения).

Отделение (отсоединение) осуществляется в межотопительный период не позднее 1 октября способом, не препятствующим подаче горячей воды в другие квартиры и нежилые помещения дома.

Работы может проводить только организация, имеющая соответствующую лицензию.

Владислав Обух, Киев

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