Выполнение бюджета-2020: каким будет план "Б"

Однако это не помешает выполнить обязательства по бюджетным выплатам в конце года, поскольку для покрытия расходов бюджета правительство еще не использовало все возможные источники - рынок внешних и внутренних займов. «У нас остается еще несколько аукционов по размещению ОВГЗ. Конечно, это будут кратко- и среднесрочные займы, и они будут дороже (под 10-13% годовых в гривне), чем средства МВФ (около 3%. - Авт.) », - отметил глава правительства.

В то же время Денис Шмыгаль отметил, если Украина будет знать дату приезда миссии МВФ и предоставления следующего транша, то короткие кредиты (так называемые бридж-кредиты) будут вполне рабочим инструментом. Кроме того, по его словам, остается возможность до 15 декабря выйти на рынок внешних займов с короткими займами, до полугода. «Объемы зависят от выполнения бюджета и размера его дефицита. На внутреннем рынке это может быть 50-60 млрд грн, на внешнем - около 1 млрд долларов», - отметил премьер-министр. Иными словами, этих денег для финансирования расходов бюджета, а для этого, по словам министра финансов Сергея Марченко, нужно около $3 млрд, должно хватить. Хотя по разным оценкам недобор может составить 100-140 млрд грн (до $5 млрд).

Уже и учетная ставка осталась далеко позади

Насколько реальны планы правительства? Вариантов, по большому счету, немного. До конца года оптимизировать бюджетные расходы - применить секвестр бюджета (но речь об этом даже не идет), занять максимально много на внутреннем рынке (у банков и иностранцев) и разместить еврооблигации (подешевле). Аналитики с осторожностью оценивают перспективы внутренних и внешних коммерческих займов в нужных объемах. Но все согласны с тем, что в любом случае придется лезть в кошелек.

Минфин уже понял, что без повышения ставок по облигациям внутреннего государственного займа (ОВГЗ) инвесторов не заинтересуешь, поэтому вынужден плавно повышать стоимость займов. Так от продажи ОВГЗ в конце ноября Минфин привлек 16,8 миллиарда гривень – это самая высокая сумма с июня (тогда, напомним, было привлечено более 17 млрд грн). и этого удалось достичь именно в результате повышения доходности бумаг.

Всего на аукционе было предложено шесть выпусков ценных бумаг: пять гривневых и один в евро. Срок обращения облигаций в гривне составил 4 и 6 месяцев и 1, 3, 4 года. Выпуск в евро был годичным. От размещения гривневых облигаций было привлечено 11,5 миллиарда гривень. Средневзвешенная доходность 4-месячных ОВГЗ составила 10%, 6-месячных - 10,25%, 1-летних - 10,75%, 3-летних - 11,4% и 4-летних - 11,7%.

От «евро» облигаций в бюджет привлекли 157,7 миллиона евро со ставкой доходности 2,45%. По гривневым 4-месячным ОВГЗ ставка выросла на 1 п.п., 6-месячным - 1,25 п.п., 1-летними - 0,33 п.п., 3-летним - 0,68 п.п. По евровым 1,2-летним облигациям ставка выросла на 0,23 п.п.

На аукционе 1 декабря было привлечено лишь 2,6 млрд грн. Но при этом стоимость трехлетних бумаг еще подросла на 0,2 п.п. - до 11,6%. Это почти вдвое больше, чем учетная ставка - в 6% годовых.

Давать дорогу Нацбанку или нет?

Председатель Совета Национального банка Богдан Данилишин написал на своей странице в фейсбуке, что ввиду замедления темпов привлечения средств на внутреннем рынке и ограниченного доступа к международным рынкам капитала из-за неопределенности, связанной с сотрудничеством с МВФ, выполнение плана заимствований до конца текущего года без существенного повышения стоимости государственных займов крайне сложно. При этом Данилишин считает, что в период чрезвычайных ситуаций или системных негативных явлений в экономике целесообразно применение Национальным банком широкого инструментария воздействия на экономическую активность. Включая возможность содействия расширению фискальных возможностей правительства с помощью операций с государственными ценными бумагами. «Активное участие центрального банка на рынке ОВГЗ позволит уменьшить «эффект вытеснения», при котором правительство вынуждено повышать ставки по своим займам с целью финансирования расходов», - подчеркнул председатель совета НБУ.

Речь идет о давней идее обязательного выкупа Нацбанком ОВГЗ на вторичном рынке, которую Богдан Данилишин упорно отстаивает. Сейчас закон запрещает НБУ участвовать в таких операциях. Тем самым инвесторов "технически" ограничивают в желании досрочно избавиться от бумаг, ведь сейчас покупателей на вторичном рынке ОВГЗ почти нет. Возможно, приход НБУ на вторичный рынок и оживил бы объемы покупок на первичном (когда покупатели приобретают бумаги непосредственно у эмитента, Минфина. - Авт.), Но разбалансировал бы рынок в целом. Поскольку инвесторы, как правило, существа пугливые. Как только что-то начинает идти не так, они пытаются избавиться бумаг, соответственно, валят котировки. Этого отечественная финансовая система точно не выдержит.

Догнать и перегнать Китай

Но как бы там ни было, один только внутренний рынок не сможет обеспечить бюджет необходимым ресурсом. Даже если банки будут получать кредиты рефинансированияНБУ, говорит старший финансовый аналитик группы ICU Тарас Котович. До конца года объемы займов будут относительно небольшими - в среднем 5-10 млрд гривен за неделю, считает он.

"До конца года внутренний ресурс сможет помочь профинансировать бюджет на сумму не более 30-40 млрд гривень с учетом размещений валютных ОВГЗ", - предположил аналитик.

Что же касается еврооблигаций, то по мнению Котовича, сейчас для их выпуска есть окно возможностей. Он считает, что при сохранении спроса на рисковые активы в первой половине декабря вероятность размещения будет очень высокой. "Доходность еврооблигаций сейчас значительно ниже 7% годовых, что должно позволить осуществить выпуск в долларах США со ставкой не выше этого уровня", - считает эксперт.

На своей странице в ФБ, он привел интересный пример. Недавно Китай занял около 750 млн евро, выпустив пятилетние облигации с процентной ставкой «минус» 0,15%. Это означает, самую высокую степень доверия к стране - инвесторы готовы даже немножко доплачивать Китаю, чтобы даже без прибыли вернуть свои деньги через 5 лет. "Украина тем временем вынуждена переплачивать и занимать по достаточно высоким ставкам. Внутри страны ставки по гривневым ОВГЗ вернулись к уровню 10-11% +, на рынке еврооблигаций мы можем ожидать займов стоимостью в 6+% годовых в долларе. И это уже на очень "горячем" международном рынке, который все меньше сторонится рискованных активов.

В своей колонке для портала Минфина финансист объясняет, почему Украина переплачивает за свой долг и как это преодолеть: "Инвесторы хотят увидеть дальнейшее движение реформ, качественное и продуктивное сотрудничество с МВФ, лучшую финансовую устойчивость. И тогда, хоть это и не принесет нам отрицательные ставки, но страна может получить возможность занимать по значительно меньшим ставкам, чем сейчас".

То есть, рост объемов размещений как на рынке ОВГЗ, так и на рынке евробондов в конце года возможен, вопрос только в цене, которую Минфин готов предложить инвесторам.

Марина Нечипоренко, Киев

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