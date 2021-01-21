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Народные депутаты могут сорвать запуск игорного бизнеса

22.01.2021 / 06:40
Народные депутаты могут сорвать запуск игорного бизнеса
Новогодние праздники практически закончились и начался обещанный правительством постновогодный экономический локдаун.

А он только усугубил традиционную январскую ситуацию со снижением деловой активности и уменьшением налоговых поступлений в государственный бюджет.

К сожалению, искусственно растянувшиеся зимние каникулы народных депутатов также не способствуют улучшению дел в экономике, поскольку многие необходимые для ее роста и развития законопроекты остаются "лежать под сукном" и так и могут стать законами. В частности, к таковым относится и законопроект №2713-д от 19.06.2020 "О внесении изменений в Налоговый кодекс Украины относительно налогообложения доходов от деятельности по организации и проведению азартных игр и лотерей". Без него, просто невозможно представить, каким образом в госбюджет-2021 попадет почти 7,5 млрд гривен, которые правительство рассчитывает там увидеть в связи с легализацией игорного бизнеса. Почему невозможно? – да потому, что принятый еще летом закон "О государственном регулировании деятельности по организации и проведению азартных игр" №768-IX вкупе с теми налогами, которые сейчас предусмотрены в Налоговым Кодексе делают просто коммерчески бессмысленным ряд видов игрового бизнеса.

Напомню, что народные избранники, проголосовав за базовый закон, установили в Украине одну из самых высоких плат за лицензию за организацию любого вида азартных игр. В данный момент градация стоимости лицензий на открытие бизнеса такова:

Оффлай-казино - лицензия на 5 лет стоит 60 тыс. минимальных зарплат – 360 млн гривен за казино в Киеве и 30 тыс. минимальных зарплат – 180 млн гривен за казино в других городах

За игорное оборудование придется заплатить отдельный ежегодный взнос:

175 минималок (1 050 тыс. гривен) за стол с рулеткой

90 минималок (540 тыс. гривен) за стол без рулетки

6 минималок (36 тыс. гривен) за игровой автомат

Зал игровых автоматов – 7,5 тыс. минималок (45 млн гривен) за 5-летнюю лицензию. Плюс ежегодно 6 минималок за каждый автомат (36 тыс. гривен).

Букмекерская деятельность – 30 тыс. минималок (180 млн гривен) за 5-летнюю лицензию. Плюс ежегодно за каждый букмекерский пункт – 30 минималок (180 тыс. гривен)

Онлайн-казино – 6,5 тыс. минимальных зарплат (39 млн гривен) за 5-летнюю лицензию

Онлайн-покер – 5 тыс. минималок (30 млн гривен) за 5-летнюю лицензию.

И это только стоимость лицензий. А ведь есть еще и стоимость аренды помещений, постоянные платежи за коммуналку, расходы на персонал и оборудование, расходы на обеспечение безопасности и выполнения требований закона по идентификации игроков, расходы на инкассацию и т.д. Маркетинг и реклама –тоже не бесплатные и весьма жестко ограничены по своим возможностям в области распространения и использования.

Но и это еще не все. Действующая редакция Налогового Кодекса предполагает отнесение к налогооблагаемой прибыли операторов… как безнадежную задолженность перед ними третьих лиц так и невыплаченные на 31 декабря каждого года средства призовых фондов. Кроме того, налогом будет облагаться как валовый доход, так и прибыль. То есть, например, с владельцев игровых автоматов сначала удержат стоимость лицензии для открытия бизнеса, затем снимут 10% налога на доход, а после этого еще и 18% налога на прибыль. Одно непонятно, как при такой схеме налогообложения выполнить норму о том, что 90% дохода должны быть выплачены в виде выигрышей… При этом, выигрыши тоже облагаются налогом. Причем по ставке налога на доход физических лиц – все те же 18%. Что делает легальные игорные заведения совершенно неконкурентными по сравнению с их "теневыми" аналогами.

Чтобы решить вопрос о неадекватной налоговой нагрузке в сфере игорного бизнеса, одной из ключевых задач для Верховной Рады в январе-феврале 2021 года должно стать принятие многострадального законопроекта №2713-д. В котором обязательно необходимо предусмотреть отмену налога на выигрыш в 18% и отсрочкой введения налога на игровой доход (GGR) как минимум до 1 января 2024 года. Только в этом случае принятие налогового законопроекта позволит привлечь на стабильной основе инвесторов в украинскую экономику, позволит иностранным операторам масштабировать бизнес и привлечь больше иностранцев к своим услугам. Отсрочка введения GGR необходима еще и потому, что его адекватный сбор возможнее исключительно после того, как заработает система мониторинга, которая позволит в онлайн-режиме отслеживать ставки и выигрыши, таким образом гарантировав справедливость подсчета размера доходов казино. Кроме того, предусмотренная в законопроекте дифференциция ставок самого GGR обусловлена тем, что а) в Украине самые высокие и дифференцированные ставки лицензий для операторов рынка б) маржинальность различных видов игрового бизнеса сильно различается.

Проще говоря, разные размеры ставок GGR вполне логично укладываются в схему разного уровня расходов операторов. Ведь у онлайн-казино они минимальны, а у оффлайн - максимальны с точки зрения "входа в процесс". Если одним, для начала работы, хватит содержать сисадминов и бухгалтера, то другим надо и зал у отеля арендовать и нанять на работу крупье, охрану, уборщиц и т.д. Если уже и "выравнивать" GGR, то надо "выравнивать" и лицензионные платежи...

Так что для получения тех самых 7,5 млрд гривен в госбюджет-2021 нашим нардепам нужно срочно спасать легализацию азартных игр, чтобы ее противники (лотерейщики и "теневики") с помощью своего лобби не сломали процесс формирования рынка. А легальный рынок формируется только тогда, когда это выгодно. В свою очередь, выгодность определяется соотношением между полученной прибылью и уплаченными с нее налогами. Когда налоги чрезвычайно высоки, то рынок из "тени" не выходит.

Павел Твердохлиб

Источник

игорный бизнес, казино
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