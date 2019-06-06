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Аттестат за три года для Кабмина: как справилось правительство Гройсмана с управлением страной

06.06.2019 / 09:24
Аттестат за три года для Кабмина: как справилось правительство Гройсмана с управлением страной
Пока школьники празднуют окончание учебного года, а Верховная Рада перешла в режим "давайте уже после выборов", экспетрты подбили итоги трехлетней работы правительства и расставили министерствам оценки.

Политолог Тарас Березовец считает, что одним из главных достижений нынешнего Кабмина является рост экономики на уровне 3%:

"В условиях агрессии со стороны России, по моему мнению, это отличный результат. Второе, о чем я бы вспомнил, — децентрализация, за счет которой на местах удалось получить дополнительные бюджеты. А третье — масштабнейшая и чрезвычайно важная медицинская реформа".

Оборона и армия – 4 с минусом: еда, выплаты и коррупция

Минобороны "отработало" на 4 с минусом. Кроме внедрения стандартов НАТО, можно вспомнить переход на новую систему питания (по принципу шведского стола) и повышение выплат солдатам за участие в Операции объединенных сил. Правда, отлично чиновникам поставить нельзя из-за коррупционного скандала в "Укроборонпроме".

Пенсии и зарплаты – 4 с минусом: минус за переносы и слова министра

Хотя Минсоцполитики исправно платило пенсии, периодически их пересчитывая, постоянные переносы монетизации льгот и субсидий сыграли не на руку чиновникам. Кроме того, министр Андрей Рева отличился неаккуратными высказываниями об украинцах, которые слишком много едят, и о пенсионерах Донбасса, которых "не жалко".

Здравоохранение – 4 с плюсом: без диагностики, но с вакцинацией

Минздрав может похвастаться программой "Доступные лекарства", е-рецептами и масштабной медреформой. Но успехи меркнут из-за эпидемии кори (с начала года ею заразилось более 50 тысяч украинцев). Правда, чиновники три года пропагандировали вакцинацию и сделали ее бесплатной даже для взрослых. Другая недоработка — с 1 июля может не запуститься программа "Бесплатная диагностика".

Инфраструктура – три с минусом: лоукосты против гиперлупа и дорог

Мининфраструктуры добилось появления у нас многих популярных лоукостов, но не решило проблемы разбитых дорог (по оценкам ведомства, 97% из них в плохом состоянии). Позитива не добавили и действия министра Владимира Омеляна. Сначала он пообещал построить в стране фантастический "Гиперлуп", а потом оказался втянутым в коррупционный скандал. Следующее судебное заседание по его делу состоится в конце августа.

Образование – 4: почти "отлично"

Минобразования активно работало над "Новой украинской школой", но полностью избежать скандалов ему не удалось. Претензии были к учебникам, одобренным МОН. Одни назвали их слишком откровенными для детей, другие — излишне пророссийскими. Проблемы создали языковые нормы Закона "Об образовании", из-за которого Украина ссорилась с соседями.

Защита прав – 5: золото и алименты

Отличные результаты за три года у Министерства юстиции. Чиновники активно участвовали в суде по возвращению скифского золота в Украину и успешно запустили реестр злостных неплательщиков алиментов и базу данных должников. Наконец, Минюст добился упрощения правил вывоза детей за границу. Теперь для этого хватит согласия только одного родителя.

Культура – 3: кино и проблемы наследия

Хотя Минкульт работал над ренессансом украинского кинематографа, проблем избежать не удалось. Например, в прошлом году Гильдия режиссеров Украины потребовала пересмотреть результаты конкурса патриотичного кино. Претензии были и у культурологов — из 130 тыс. объектов культурного наследия в реестры внесено только 7%.

Имидж страны – 5: среди побед — санкции и море

На отлично сработали чиновники из МИД. Среди последних побед наших дипломатов можно вспомнить регулярное продление санкций против РФ, резолюцию Европарламента о нарушении Россией международного права в Азовском море и требование трибунала ООН отпустить украинских моряков.

Экономика – 3 с плюсом: рост ВВП против роста госдолга

В экономике у нас были как победы (ВВП растет 14 кварталов подряд и с 2016-го увеличился на 8,4%), так и провалы — госдолг в апреле вырос больше чем на 1 млрд долларов. С другой стороны, по Минфину заметно ударил демарш экс-министра Александра Данилюка, который летом пожаловался в G7 на Гройсмана, а потом был уволен Радой.

Охрана порядка – 4: дефицит кадров и новые "пушки"

МВД показало блестящую работу на выборах президента, провело успешную реформу патрульной полиции. Правда, там пока не избавились от дефицита кадров, из-за которой многие дела, в том числе и резонансные, не нашли решения в суде. Перемены продолжаются. Недавно полицейские отказалась от использования автоматов АК-47 и "пересели" на пистолеты-пулеметы MP-5 производства Германии.

Илья Требор

Источник

Кабмин, Гройсман
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