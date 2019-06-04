Хрущевки снова хотят снести и перестроить: 100% согласия жильцов уже не требуется

По информации пресс-службы министерства, ими подготовлен новый законопроект, который согласовывается с другими министерствами, прежде чем быть поданным в Раду. Эксперты выяснили, что предлагают чиновники и насколько это реально осуществить на практике.

Новшества

Главное в проекте: хотят разрешить реконструкцию не только 5-этажек и ниже, но и 7-этажек и выше. Под реконструкцией, как и ранее, подразумевается не только капремонт с заменой дверей-окон и коммуникаций, но и, если это экономически невыгодно, — полный снос с переселением жильцов в новые или временные квартиры. Власти обещают расселять людей не в пределах населенного пункта, как сейчас (то есть из центра города могут выселить на окраину), а в пределах микрорайона. Расширены источники финансирования — могут в складчину участвовать как застройщик, так и государство, и городские власти, и донорские фонды, и сами жильцы. Сейчас возможен лишь один источник финансирования, например, госбюджет или сам застройщик. Дома должны пройти энергоаудит и стать энергоэффективными после реконструкции и приспособленными для маломобильных групп населения. Важный момент: если сейчас для реконструкции требуется согласие 100% жильцов, то предлагают уменьшить их количество до 75%. Как разъяснил замминистра регионстроя Лев Парцхаладзе, получить согласие всех практически нереально. Прежде чем реконструировать дома, Минрегионстрой собирается закончить единый реестр всего многоэтажного жилья в Украине. Также готовятся к утверждению новые нормы, по которым можно строить жилдома высотой до 150 м (сейчас — до 100 м).

Мнения экспертов

Как напомнил нам вице-президент киевской организации Нацсоюза архитектуры Георгий Дыховичный, количество домов в Украине, которые исчерпали срок эксплуатации, — 65—70%, прежде всего это хрущевки. Но, по его словам, дабы заменить их на 25-этажки, где будет жить намного больше людей, чем в 5-этажках, нужно сперва проложить новые коммуникации для воды и канализации, построить мощные электроподстанции, предусмотреть землеотвод для школ и детсадов, места для парковок и проездов, а это большие дополнительные расходы. Без всего этого возможен лишь капремонт кирпичных домов и полный снос панельных, с постройкой зданий такой же высотности плюс 1—2 этажа, что может быть экономически не выгодно застройщикам. Если на месте хрущевок все же построить высотки без переделки инфраструктуры, то такой микрорайон станет некомфортным для жилья. Сами застройщики против капремонта и ратуют за полный снос.

"Намного быстрее и на 15—20% дешевле в расчете на квадратный метр не ремонтировать хрущевку, а снести ее и построить на ее месте многоэтажку", — ответили нам в одной из стройкомпаний Киева.

Но главный камень преткновения — согласие жильцов, считают юристы.

"Нельзя принудительно лишить собственности человека, но власти могут признать те же "панельки" аварийными, и на этом основании снести их, здесь согласие жильцов не требуется. Также возможно применение закона об изъятии личной собственности в связи с общественной целесообразностью с компенсацией стоимости, — разъяснил нам юрист Владимир Столитний. — Но если депутаты оставят старую норму в 100% согласных на реконструкцию жильцов, то на практике мало что изменится".

WC в магазинах и Брайль в меню

В Украине уже действует или скоро вступит в силу ряд важных строительных норм. C 1 апреля при реконструкции или строительстве новых заведений общепита обязательно создание безбарьерного прохода и других условий для людей с ограниченными возможностями: наличие лифтов или пандусов, спецтуалетов, достаточная ширина проходов между столиками, чтобы могла проехать коляска. Также должно быть меню для слабовидящих, отпечатанное шрифтом Брайля.

С 1 августа в торговых центрах их владельцы обязаны устроить отдельные паркоместа для автомобилей персонала (сейчас они ставят машины на парковке для посетителей) и бытовые помещения для сотрудников торгцентров. К таким помещениям отнесены комнаты для отдыха, хранения личных вещей, приема пищи, туалеты, душевые. Все торгсети будут обязаны иметь туалеты для посетителей в супермаркетах площадью более 2500 кв. м (50 х 50 кв. м), сейчас они есть только у некоторых торгсетей. Экономист Александр Охрименко согласен, что новшества нужны, но предупреждает: их введение может поднять стоимость товаров, прежде всего самых ходовых, так как в их цену включат расходы на содержание упомянутых "заведений".

"Оценочно может быть рост на 1—5% в зависимости от цены товара", — уточнил эксперт.

Александр Панченко

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