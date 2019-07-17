Войти | Зарегистрироваться
14:02

среда,
17 июля
Онлайн
Погода и здоровье: кто подвержен метеозависимости
Жизнь
Погода и здоровье: кто подвержен метеозависимости
В здоровом теле — бодрый дух: зачем заниматься йогой
Жизнь
В здоровом теле — бодрый дух: зачем заниматься йогой
.PDF
Контакты | Пресс-релизы
Новости Темы Архив
Новости Страна Политика

КС признал конституционным закон о декоммунизации

17.07.2019 / 12:51
КСУ признал конституционным закон "Об осуждении коммунистического и национал-социалистического (нацистского) тоталитарных режимов в Украине и запрете пропаганды их символики" (закон о декоммунизации).

Об этом сообщил информированный источник.

Такое решение суд принял во вторник, 16 июля, после проведения заседания в закрытом режиме.

По словам собеседника агентства, суд пришел к заключению, что пропаганда коммунистического режима является попыткой оправдать тоталитаризм и отрицанием конституционных принципов и демократических ценностей, а также является реальной угрозой для современной украинской государственности.

Напомним, Верховная Рада в апреле 2015 года приняла внесенный Кабинетом министров закон об осуждении коммунистического и нацистского тоталитарных режимов, запретила их пропаганду и символику. Одна из главных позиций закона - признание коммунистического тоталитарного режима 1917-1991 годов в Украине преступным и проводившим политику государственного террора, с соответствующими последствиями для коммунистической символики и пропаганды. Также равноценно нацистский тоталитарный режим признается в Украине преступным и проводившим политику государственного террора.

В конце мая 2017 года в КС поступило конституционное представление 46 народных депутатов относительно конституционности данного закона.

Депутаты, в частности, считают, что положения закона нарушают права и свободы граждан, ст. 15 и ст. 34 Конституции Украины, противоречат демократическим нормам и международным стандартам.

По мнению депутатов, закон о декоммунизации противоречит международным стандартам по обеспечению свободы слова, в частности, установленным в Конвенции о защите прав человека и основных свобод 1950 года, Всеобщей декларации прав человека и гражданина от 10 декабря 1948 года, Международном пакте о гражданских и политических правах.

Источник 

КСУ, декоммунизация
Версия для печати Отправить
Материалы по теме
Комментарии (0)
Для того, чтобы оставить комментарий, Вы должны авторизоваться.
Добавить комментарий
ТОП-Взгляда
за день за неделю
Лента новостей
17 июля
Все новости
Разделы
Условия использования материалов | Политика конфиденциальности | RSS
Взгляд | Интернет-издание © 2012 - 2016, Все права защищены и охраняются законом.

Идеи оформления, стиль и все содержание газеты Взгляд и ее сайта vz.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vz.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на vz.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя.