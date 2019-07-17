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Православные Ровенщины пройдут крестным ходом в Почаевскую лавру

17.07.2019 / 12:29
Православные Ровенщины пройдут крестным ходом в Почаевскую лавру
Ровенщина Источник: Центр информации УПЦ
Пешее паломничество начнется 29 июля

Верующие Ровенской епархии Украинской православной Церкви пройдут пешим паломничеством в Почаевскую лавру, приуроченным к празднованиям в честь иконы Божией Матери «Почаевская».

Как сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на пресс-службу Ровенской епархии, с 29 по 31 июля пройдет крестный ход УПЦ из города Здолбунов в Свято-Успенскую Почаевскую лавру.

Пешее паломничество начнется 29 июля из Свято-Катериновского храма г. Здолбунов.

Выход от Свято-Катериновского храма в 5.00 утра.
Перед походом в храме будет отслужена ночная Божественная литургия.

Начало в 1.30: Входные молитвы. 1.40 – Часы. 2.00 – Божественная литургия.

Молебен путешествующим. Начало молебна в 4.15.

Прибытие в Почаевскую лавру 31 июля ориентировочно 17.00 – 18.00.

С подробным маршрутом пешего крестного хода в Почаевскую лавру можно ознакомиться на сайте епархии.

В епархии приглашают всех желающих присоединиться к паломничеству.

Источник: Inpress.ua
крестный ход, Ровенская область, УПЦ
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