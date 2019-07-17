У Зеленского хотят внеочередного заседания Рады до выборов

Об этом заявил заместитель руководителя Офиса президента Руслан Рябошапка на форуме "Установления справедливости – повестка дня для будущего парламента".

"В смысле антикоррупционной реформы мы с 2014 года сделали неплохой прогресс. Мы имеем неплохое законодательство, мы имеем институции, которые выжили, несмотря на то, что их 2 года пытались убить, и мы имеем количество экспертов в сфере антикоррупции, которое существенно возросло с 2014 года. И человеческий капитал – одна из крупнейших побед за последние 5 лет», - сказал Рябошапка.

«Что мы планируем сейчас? Мы планируем уже в четверг созвать внеочередную сессию парламента. Мы будем требовать от парламента принять законодательство, которое даст работать эффективно Высшему антикоррупционному суду, будем требовать от парламента принять закон о незаконном обогащении, и будет еще несколько инициатив, которые мы будем требовать принять еще у этого состава парламента», - отметил он.

«Очевидно, что у людей в головах уже выборы, но они должны выполнить свой долг до конца – перед страной, не перед нами», - подчеркнул заместитель руководителя Офиса президента.

Рябошапка рассказал, что команда президента ждет от нового парламента пересмотра законодательства по предотвращению коррупции, по декларациям, по "поправкам Лозового", которые препятствуют расследованию уголовных дел.

Напомним: глава Верховной Рады Андрей Парубий 12 июля закрыл пленарные заседания 10-й сессии парламента 8 созыва.

До 19 июля народные депутаты работают в комитетах, комиссиях и фракциях.

21 июля состоятся досрочные парламентские выборы.

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