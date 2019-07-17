Войти | Зарегистрироваться
12:34

среда,
17 июля
Онлайн
Погода и здоровье: кто подвержен метеозависимости
Жизнь
Погода и здоровье: кто подвержен метеозависимости
В здоровом теле — бодрый дух: зачем заниматься йогой
Жизнь
В здоровом теле — бодрый дух: зачем заниматься йогой
.PDF
Контакты | Пресс-релизы
Новости Темы Архив
Новости Страна Политика

У Зеленского хотят внеочередного заседания Рады до выборов

17.07.2019 / 12:20
Команда президента Владимира Зеленского призывает Верховную Раду 8 созыва вне очереди собраться 18 июля и принять законы, которые позволят работать Высшему антикоррупционному суду.

Об этом заявил заместитель руководителя Офиса президента Руслан Рябошапка на форуме "Установления справедливости – повестка дня для будущего парламента".

"В смысле антикоррупционной реформы мы с 2014 года сделали неплохой прогресс. Мы имеем неплохое законодательство, мы имеем институции, которые выжили, несмотря на то, что их 2 года пытались убить, и мы имеем количество экспертов в сфере антикоррупции, которое существенно возросло с 2014 года. И человеческий капитал – одна из крупнейших побед за последние 5 лет», - сказал Рябошапка.

«Что мы планируем сейчас? Мы планируем уже в четверг созвать внеочередную сессию парламента. Мы будем требовать от парламента принять законодательство, которое даст работать эффективно Высшему антикоррупционному суду, будем требовать от парламента принять закон о незаконном обогащении, и будет еще несколько инициатив, которые мы будем требовать принять еще у этого состава парламента», - отметил он.

«Очевидно, что у людей в головах уже выборы, но они должны выполнить свой долг до конца – перед страной, не перед нами», - подчеркнул заместитель руководителя Офиса президента.

Рябошапка рассказал, что команда президента ждет от нового парламента пересмотра законодательства по предотвращению коррупции, по декларациям, по "поправкам Лозового", которые препятствуют расследованию уголовных дел.

Напомним: глава Верховной Рады Андрей Парубий 12 июля закрыл пленарные заседания 10-й сессии парламента 8 созыва.

До 19 июля народные депутаты работают в комитетах, комиссиях и фракциях.

21 июля состоятся досрочные парламентские выборы.

Источник 

парламент, выборы, Рябошапка, внеочередное заседание
Версия для печати Отправить
Материалы по теме
Комментарии (0)
Для того, чтобы оставить комментарий, Вы должны авторизоваться.
Добавить комментарий
ТОП-Взгляда
за день за неделю
Лента новостей
17 июля
16 июля
Все новости
Разделы
Условия использования материалов | Политика конфиденциальности | RSS
Взгляд | Интернет-издание © 2012 - 2016, Все права защищены и охраняются законом.

Идеи оформления, стиль и все содержание газеты Взгляд и ее сайта vz.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vz.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на vz.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя.