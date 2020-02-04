Дело Шеремета: срок досудебного расследования продлен до апреля

Об этом сообщил прокурор Сергей Зузак в комментарии hromadske

Срок предварительного расследования по делу истекает 12 февраля.

Необходимость продления сроков, по словам прокурора, обусловлена ​​тем, что решение о направлении обвинительного акта в суд или закрытии производства принимать рано.

Вместо этого следует "провести дополнительные следственные действия, экспертные исследования, в том числе – эксперименты, допросы".

Напомним: следователи просили Офис генпрокурора продлить сроки досудебного расследования по июнь 2020 года.

30 января генпрокурор Руслан Рябошапка заявил: "Мне кажется, что на данный момент должны быть собраны дополнительные доказательства, чтобы дело могло быть передано в суд, поскольку собранного объема доказательств не достаточно".

Один из руководителей "Украинской правды" Павел Шеремет погиб от взрыва утром 20 июля 2016 года. Ему подложили взрывчатку под автомобиль.

Журналисты "Слідства.Інфо" в 2017 году сделали фильм с собственными результатами расследования.

12 декабря правоохранители заявили о пяти подозреваемых: медсестру парашютно-десантного батальона Яну Дугарь, врача и волонтера Юлию Кузьменко ("Лису"), музыканта и добровольца Андрея Антоненко ("Riffmaster"), добровольцев Владислава и Инну Грищенко ("Бучу" и "Пуму").

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