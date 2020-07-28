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Песков назвал разговор Зеленского и Путина "деловым и содержательным"

28.07.2020 / 13:21
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что телефонный разговор 26 июля президентов Украины и России - Владимира Зеленского и Владимира Путина - носил конструктивный и деловой характер.

Об этом сообщает российское издание ТАСС

Прямая речь: "Что касается атмосферы разговора, то она была конструктивная, деловая, и разговор был содержательным".

Напомним, 26 июля президент Владимир Зеленский и президент РФ Владимир Путин во время телефонного разговора согласились с необходимостью срочной реализации дополнительных мер по поддержке режима прекращения огня на Донбассе.

С полуночи 27 июля на Донбассе начал действовать режим полного и всеобъемлющего прекращения огня, о котором договорились на заседании Трехсторонней контактной группы.
Однако, по словам главнокомандующего Объединенных сил генерал-лейтенанта Владимира Кравченко, менее чем через час боевики нарушили режим прекращения огня и обстреляли позиции ВСУ на Донбассе.

В связи с введением режима полного и всеобъемлющего прекращения огня на Донбассе запретили проводить любые разведывательные действия и использовать летательные аппараты.

Обо всех запретах после разговора двух президентов подробно сообщили в Минобороны.

Источник

Путин, Песков, Зеленский
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