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Предстоятель УПЦ призвал украинцев быть достойными потомками князя Владимира

28.07.2020 / 13:28
Предстоятель УПЦ призвал украинцев быть достойными потомками князя Владимира
Митрополит Онуфрий Источник: Центр информации УПЦ
Он также напомнил, что до принятия христианства князь Владимир был совсем другим человеком, и именно православная вера сделала его князем, «любящим Бога и людей»

Православные украинцы должны помнить, что являются потомками великого князя Владимира, который принес христианство на наши земли.

Как сообщает Центр информации УПЦ, об этом сказал Блаженнейший Митрополит Онуфрий в своем поздравлении ко Дню Крещения Руси.

«Святой князь Владимир был выдающимся руководителем государства, выдающимся князем. В Русь тогда входила не только территория нынешней Украины, туда входили значительная часть нынешней России, Белоруссии, часть Польши и части других государств. Поэтому говорить сегодня только о крещении Киевской Руси будет неправильно, это будет принижение трудов святого князя Владимира. Он крестил большую Русь, которая существовала при нем, и столицей которой был город Киев», - рассказал Блаженнейший.

Он также напомнил, что до принятия христианства князь Владимир был совсем другим человеком, и именно православная вера сделала его князем, «любящим Бога и людей ».

«Пусть Господь каждому из нас подарит силу, мужество, решительность быть подобными святому князю Владимиру, который до крещения был жестоким, суровым, распущенным, а когда крестился, то стал Красным Солнышком. Это не «красное солнышко», на славянском это значит - красивое солнце. Когда святой князь Владимир сам крестился, и пришел на землю к нам, и крестил народ, он молился Богу и говорил: «Боже, сотворивший небо и землю, посмотри на этих новых людей, и дай им познать Тебя, единого истинного Бога, утверди в них веру праву и несовратимую», - отметил Митрополит Онуфрий.

Предстоятель призвал верующих быть достойными потомками святого князя Владимира.

«Мы должны, дорогие братья и сестры, беречь ту веру, которая святого князя сделала из жестокого - милостивым отцом. Мы должны жить по этой вере. Будем беречь ее, и тогда мы сами будем также исправляться в лучшую сторону: мы станем хорошими, мы будем любить друг друга, будем жалеть и уважать друг друга. Если мы хотим быть детьми святого князя Владимира - мы должны жить так, как жил святой князь Владимир, а он жил по той вере, которую он всем сердцем, всей душой принял», - заключил Предстоятель.

 

Источник: Inpress.ua
УПЦ, митрополит Онуфрий
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