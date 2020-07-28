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Прокуратуру Киева возглавил человек с историей люстрации

28.07.2020 / 13:52
Генеральный прокурор Ирина Венедиктова представила коллективу прокуратуры Киева нового руководителя – Олега Кипера, ранее занимавшего должность заместителя прокурора Киева.

Об этом свидетельствует сообщение прокуратуры Киева 27 июля

Прямая речь Венедиктовой: "Задач много, но надеюсь, что коллектив столичной прокуратуры, работая единой командой, обеспечит их эффективное выполнение, а результаты будут соответствовать запросу общества".

Генпрокурор отметила, что от нового руководителя столичной прокуратуры ожидает эффективной и слаженной работы.

Олег Кипер поблагодарил за доверие и заверил, что приложит максимум усилий для эффективного выполнения поставленных задач.

Справка прокуратуры: Олег Кипер начал работать в органах прокуратуры в 2001 году.

Он занимал должности следователя Котовской межрайонной прокуратуры Одесской области, прокурора отдела прокуратуры Одесской области, прокурора отдела Генеральной прокуратуры, начальника управления прокуратуры Ивано-Франковской области, заместителя прокурора Ивано-Франковской области, заместитель начальника управления – начальника отдела Генпрокуратуры.

9 июня 2020 года Венедиктова назначиоа Кипера на должность заместителя прокурора Киева.

Олег Купер был люстрирован, но в сентябре 2019 года Окружной административный суд Киева вернул ему должность старшего прокурора Главного управления надзора, считая, что люстрация его была безосновательной, а причастность к узурпации власти Виктором Януковичем – не установлена.

СМИ сообщали о совместном бизнесе жен Олега Кипера и Сергея Кизя, бывшего заместителя генпрокурора Юрия Луценко. Журналисты "Схемы: коррупция в деталях" сообщали, что Кизь ездит на машине Кипера (BMW X5 2010 года).

Источник

прокурор, Венедиктова
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