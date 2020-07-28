Шабунина уличили во лжи и манипуляции

Однако активист на своей странице в Фейсбуке написал, что это не соответствует действительности и в его декларации такие данные отсутствуют.

Как написала в своем телелеграмм-канале народный депутат, юрист Антонина Славицкая, заявления Шабунина не что иное как очередные вранье и манипуляция, а финансовые обязательства перед тещей четко зафиксированы.

«Среди десятка СМИ, которые написали, что активист Шабунин одолжил у тещи почти полмиллиона гривен, последний прокомментировал, что сайт УНИАН, который связывают с Коломойским просто пишет неправду. Ну ещё бы. Интересно, Виталий вообще видел содержание своей декларации? Там ведь четко зафиксированы его финобязательства перед тещей», - написала юрист.

Кроме этого, по ее мнению, электронная декларация Шабунина подтверждает некомпетентность «честного» активиста.

«А вообще странная декларация. "Зникнення" а не припинення права власності". В общем, очередное подтверждение некомпетентности, вранья и манипуляции от «честных» активистов».