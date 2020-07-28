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Украинцы смогут получать официальные e-mail адреса от государства: как и зачем

28.07.2020 / 14:21
Украинцы смогут получать официальные электронные почты вместе с паспортами. Письма направленные на этот адрес будут считаться официально врученными.

Соответствующий законопроект №3860 зарегистрирован в Верховной Раде.

Официальный электронный адрес будет введен для юрлиц, физлиц-предпринимателей, адвокатов, арбитражных управляющих и др.

При оформлении паспорта гражданина Украины впервые, его обмена или по собственному желанию гражданину будет присвоена официальная адрес.

Физические лица будут получать официальный электронный адрес только по желанию. Граждане смогут получить официальный электронный адрес через Единый портал государственных услуг Дія.

Компании, учреждения, общества и ФОПы при регистрации и регистрации изменений сведений в ЕГР автоматически получать официальные электронные адреса.

Официальный мейл будет состоять из идентификатора, отметки "@" и доменного имени (кроме доменных имен, оканчивающихся на ".ru").

Идентификатором для юридических лиц предлагается определить код согласно ЕГР, для физических лиц-предпринимателей - регистрационный номер карточки налогоплательщиков.

Такая почта будет регистрироваться в Едином государственном реестре юридических лиц, физических лиц-предпринимателей, общественных формирований и в Едином государственном демографическом реестре.

Ожидается, что проект закона усовершенствует процесс регистрации юридических лиц и создаст благоприятные условия для ведения бизнеса в Украине, а так же упростит общение между гражданами, бизнесом и государством.

Письма и сообщения, присланные на официальный электронный адрес, можно считать направленными и официально вручены и не потребуют дополнительного документального подтверждения их направления и тому подобное.

Для юридических лиц, самозанятых лиц и других субъектов правоотношений предлагается ввести процедуру регистрации официальной электронной почты, которая будет использоваться в деловом общении, во время переписки с судами, государственными органами и тому подобное.

Предполагается поэтапная перехода коммуникаций в электронном виде, но если официальная адрес не зарегистрирован и отсутствует в ЕГР, сохраняется форма направления писем по почте.

Источник 

государство, e-mail адреса
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