У Путина заявили, что РФ не может быть гарантом прекращения огня на Донбассе

Об этом сообщает российское издание ТАСС

Прямая речь: "На уровне "нормандского формата" (закрепить эту договоренность) - это одно дело, а какие-либо гарантии со стороны России, в данном случае, не думаю, что об этом можно говорить, потому что не Россия является участником конфликта на Юго-Востоке Украины".

По его словам, договоренности о бессрочном перемирии на Донбассе, это "существенный и положительный шаг в сторону укрепления взаимного доверия и разрядки напряженности на линии соприкосновения".

Пресс-секретарь Владимира Путина заявил, что "важно будет, чтобы обе стороны полностью придерживались своих обязательств и договоренностей".

Отвечая на вопрос, должны ли Москва и Киев оперировать одинаковыми определениями относительно конфликта на Донбассе, Песков призвал "исходить из тех формулировок, которые есть в минском комплексе мер".

Напомним: 26 июля президент Владимир Зеленский и президент РФ Владимир Путин во время телефонного разговора согласились с необходимостью срочной реализации дополнительных мер по поддержке режима прекращения огня на Донбассе.

С полуночи 27 июля на Донбассе начал действовать режим полного и всеобъемлющего прекращения огня, о котором договорились на заседании Трехсторонней контактной группы.

Однако, по словам главнокомандующего Объединенных сил генерал-лейтенанта Владимира Кравченко, менее чем через час боевики нарушили режим прекращения огня и обстреляли позиции ВСУ на Донбассе.

В связи с введением режима полного и всеобъемлющего прекращения огня на Донбассе запретили проводить любые разведывательные действия и использовать летательные аппараты.

Обо все запретах после разговора двух президентов подробно сообщили в Минобороны.

Источник