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У Путина заявили, что РФ не может быть гарантом прекращения огня на Донбассе

28.07.2020 / 14:53
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Россия не может гарантировать соблюдения режима прекращения огня на Донбассе, потому что не является стороной конфликта.

Об этом сообщает российское издание ТАСС

Прямая речь: "На уровне "нормандского формата" (закрепить эту договоренность) - это одно дело, а какие-либо гарантии со стороны России, в данном случае, не думаю, что об этом можно говорить, потому что не Россия является участником конфликта на Юго-Востоке Украины".

По его словам, договоренности о бессрочном перемирии на Донбассе, это "существенный и положительный шаг в сторону укрепления взаимного доверия и разрядки напряженности на линии соприкосновения".

Пресс-секретарь Владимира Путина заявил, что "важно будет, чтобы обе стороны полностью придерживались своих обязательств и договоренностей".

Отвечая на вопрос, должны ли Москва и Киев оперировать одинаковыми определениями относительно конфликта на Донбассе, Песков призвал "исходить из тех формулировок, которые есть в минском комплексе мер".

Напомним: 26 июля президент Владимир Зеленский и президент РФ Владимир Путин во время телефонного разговора согласились с необходимостью срочной реализации дополнительных мер по поддержке режима прекращения огня на Донбассе.

С полуночи 27 июля на Донбассе начал действовать режим полного и всеобъемлющего прекращения огня, о котором договорились на заседании Трехсторонней контактной группы.

Однако, по словам главнокомандующего Объединенных сил генерал-лейтенанта Владимира Кравченко, менее чем через час боевики нарушили режим прекращения огня и обстреляли позиции ВСУ на Донбассе.

В связи с введением режима полного и всеобъемлющего прекращения огня на Донбассе запретили проводить любые разведывательные действия и использовать летательные аппараты.

Обо все запретах после разговора двух президентов подробно сообщили в Минобороны.

Источник

прекращение, Донбасс, РФ, Песков, прекращение огня, Зеленский
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