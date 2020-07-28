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БП ВС защищает интересы "нужных" людей

28.07.2020 / 15:05
Недавно Большая палата Верховного суда (БП ВС) обнародовала полный текст постановления от 17 июня 2020 года №9901/980/18, которым отменила решение Высшей квалификационной комиссии судей Украины (ВККС) о недопущении судьи Октябрьского районного суда города Полтавы Ларисы Гольник к участию в конкурсе на должность судьи Высшего антикоррупционного суда (ВАКС).

Об этом информирует телеграм-канал "Под мантией"

Как отметила сама Лариса Гольник, решение, которое закрывало ей путь в ВАКС, признано беспочвенным, противоправным и было отменено.

Между тем такое положение дел возмущает служителей Фемиды. "Поздравляем судью районного суда, подружку соросят Ларису Гольник с тем, что ее защитили судьи Большой палаты Верховного суда. Очень показательно, что БП ВС заступилось за судью - подружку убийцы Сергея Стерненко. Поздравляем всех работников БП ВС с очередном каминг-аутом", - отмечают они.

При этом авторы поста сожалеют, что БП ВС полностью игнорирует права всего остального судейского сообщества, которые пытались и пытаются защитить свои права.

"Судьи местных судов и апелляций и так все знали о БП ВС. А те, которые еще сомневались, наблюдали за практикой БП ВС и осознавали, что там судья может получить защиту только тогда, когда его будут поддерживать соросята", - резюмируют они.

судьи, Верховный суд, ВАКС, Гольник
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