БП ВС защищает интересы "нужных" людей

Об этом информирует телеграм-канал "Под мантией".

Как отметила сама Лариса Гольник, решение, которое закрывало ей путь в ВАКС, признано беспочвенным, противоправным и было отменено.

Между тем такое положение дел возмущает служителей Фемиды. "Поздравляем судью районного суда, подружку соросят Ларису Гольник с тем, что ее защитили судьи Большой палаты Верховного суда. Очень показательно, что БП ВС заступилось за судью - подружку убийцы Сергея Стерненко. Поздравляем всех работников БП ВС с очередном каминг-аутом", - отмечают они.

При этом авторы поста сожалеют, что БП ВС полностью игнорирует права всего остального судейского сообщества, которые пытались и пытаются защитить свои права.

"Судьи местных судов и апелляций и так все знали о БП ВС. А те, которые еще сомневались, наблюдали за практикой БП ВС и осознавали, что там судья может получить защиту только тогда, когда его будут поддерживать соросята", - резюмируют они.