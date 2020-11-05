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Судьи: наконец-то прозвучали публичные заявления о давлении власти на служителей Фемиды

05.11.2020 / 20:21
Журналист Роман Романюк решил разобраться, что означают "бои" президента и Конституционного суда (КС), действительно ли Владимир Зеленский не знал о подготовке именно такого решения КС и какие последствия для власти принесет эта "война".

 Об этом он пишет в статье "КС подкрался незаметно. (Не) конституционные бои Зеленского", которая вышла на "Украинской правде". 

Его выводы возмущают служителей Фемиды, информирует телеграмм-канал "Под мантией".

"Тут один бывший функционер (очевидно, что из власти Петра Порошенко) выдал весь смысл "работы власти" - нужно системно работать с судьями. Договариваться или давить правоохранительными органами. И журналисты "Украинской правды" это пропускают в печать, наверное, считая нормальным возбуждение уголовных дел в отношении судей для принуждения тех к принятию нужных политикам решений", - отмечают авторы поста.

Они акцентируют внимание, что наконец-то прозвучали публичные заявления о давлении на судей. "Наконец-то черти публично сознались, что давят на судей! То, о чем судебный корпус кричит уже шестой год, а журналисты игнорят. Ведь власть постоянно пытается давить и принудить судей к сотрудничеству. Не идешь на сотрудничество? Тогда есть варианты от ВККС, НАБУ, НАПК, Офиса генерального прокурора. Или уголовные дела и сам увольняешься, или увольняют на оценивании, или люстрируют", - сказано в сообщении.

"И журналисты, вместе с соросятами, это легитимизируют, одобряют. И если журналисты отрабатывают нарративы и "темники", то соросятам просто не нужен независимый суд. Им нужен свой карманный суд, такой, как Верховный суд или Высший антикоррупционный суд", - делают вывод судьи.

судьи, Верховный суд, ВАКС, давление на судей
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