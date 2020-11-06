Без бассейнов, развлечений в ТРЦ и концертов: как МОЗ планирует усилить карантин

Об этом сообщил заместитель министра здравоохранения, главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко на брифинге 5 ноября

Прямая речь: "МОЗ хочет предложить правительству дополнительные карантинные ограничения на территории Украины. Они будут касаться ограничения деятельности зон питания, детских комнат и развлекательных зон в торгово-развлекательных центрах. Мы хотим, чтобы в торгово-развлекательных центрах работали исключительно магазины для того, чтобы люди могли купить необходимые им вещи и чтобы это не влияло на экономику нашей страны.

Также хотим просить правительство запретить проведение всех массовых культурных мероприятий.

Ограничить деятельность спортивных залов, фитнес-центров, бассейнов.

Запретить деятельность субъектов хозяйствования, которые не соблюдают санитарные нормы, которые прописаны в постановлении Кабинета министров Украины. Это позволит контролирующим органам применять меры административного воздействия и наказывать именно тех, кто нарушает противоэпидемические нормы, а те, кто придерживаются, – чтобы могли работать в условиях карантинных ограничений".

Ляшко добавил, что в постановление внесут рекомендацию субъектам хозяйствования ввести отдельное время для обслуживания лиц старше 60 лет, а именно с 10-ти до 12 часов. По словам главного санитарного врача, это не запрет пожилым людям ходить в магазины или аптеки в другое время, но МОЗ надеется, что люди других возрастных групп не будут в это время посещать магазины и аптеки.

Ляшко отметил, что люди в возрасте "60+" сложнее всего переносят коронавирусную болезнь и имеют больше осложнений, 71% всех смертей от COVID-19 в Украине – среди пожилых людей.

Минздрав также будет предлагать, чтобы в "красной зоне" применяли все предусмотренные ограничения, без избирательности, если на этой территории более 320 больных 100 000 населения и показатель положительных результатов 20% всех протестированных за последние 7 дней.

По словам Ляшко, сейчас в целом по Украине такой показатель – 19%, но есть регионы, где 42%.

При этом учитывая европейскую аналитику Минздрав предлагает в "красных зонах" разрешить работать магазинам, но в срок с 7 до 8 вечера и чтобы количество посетителей было не более 1 на 20 кв м.

Также предлагается в "красных зонах" позволить работать садикам и школам с 1-го по 4-й классы, а с 5-го класса – отправлять на дистанционное образование.

Ляшко отметил, что в Европе также вводят жесткие карантинные меры, хотя школы работают.

В Украине же, несмотря на рекорд выздоровлений, снова антирекорд новых случаев COVID-19, а в больницах заняты более 27 тысяч коек.

Напомним, источники сообщали, что со следующей недели в Украине планируют значительно усилить карантинные ограничения и якобы рассматривают варианты от "карантина выходного дня" до введения комендантского часа и штрафов за его нарушение.

Позже министр здравоохранения Максим Степанов официально допустил введение в Украине "карантина выходного дня" в связи с ростом количества больных COVID-19, однако исключил введение "комендантского часа".

Он пояснил, что введение комендантского часа возможно лишь при введении чрезвычайного положения, которое вводится по решению СНБО указом президента и Верховной Радой.

3 ноября Верховная Рада поддержала в первом чтении законопроект о штрафах для субъектов хозяйствования, которые допускают отсутствие масок или респираторов на гражданах.

Также Минздрав хочет, чтобы штрафы для граждан за пребывание в общественных зданиях и транспорте без масок оформлялись на месте.

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