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Зеленский уволил трех глав ОГА

06.11.2020 / 10:48
Президент Владимир Зеленский своими указами уволил глав Ивано-Франковской, Одесской и Сумской облгосадминистраций.

Об этом свидетельствуют указы президента 488-490 / 2020

Всех троих президент уволил "согласно поданным ими заявлениям".

Дословно: "Уволить Виталия Федорова с должности председателя Ивано-Франковской ОГА согласно поданному им заявлению.

Уволить Максима Куцый с должности председателя Одесской ОГА согласно поданному им заявлению.

Уволить Романа Грищенко с должности председателя Сумской ОГА согласно поданному им заявлению".

Напомним: их увольнение согласовал Кабмин на заседании 4 ноября.

Источник

увольнение, Зеленский, главы ОГА
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