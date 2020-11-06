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Митрополит УПЦ прибыл с братским визитом в Ливан

06.11.2020 / 11:14
Митрополит УПЦ прибыл с братским визитом в Ливан
Источник: Центр информации УПЦ
В храме монастыря владыка совершил молебен и помолился за Предстоятеля УПЦ в День его рождения, мир в Украине и совершил литию о новопреставленном архимандрите Аристархе (Лебедеве)

Митрополит Винницкий и Барский Варсонофий встретился с представителями Антиохийской Православной Церкви.

Как сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на сайт Винницкой епархии, 5 ноября митрополит Винницкий и Барский Варсонофий прибыл с братским визитом в Ливан.

Владыка посетил православных христиан Абдуллу и Татьяну Саррав, семья которых помогает многим храмам Православной Церкви в Ливане.

Также в местности Арбея митрополит Варсонофий посетил монастырь Божьей Матери, где гостей из Украины встретил игумен монастыря архимандрит Никодим (Машроки) – основатель обители. Священнослужитель передал слова поддержки иерархам и верующим УПЦ.

В храме монастыря владыка совершил молебен и помолился за Предстоятеля УПЦ в День его рождения, мир в Украине и совершил литию о новопреставленном архимандрите Аристархе (Лебедеве).

Как сообщалось ранее, Украинская Православная Церковь передала пожертвования, собранные верующими УПЦ для храма в Бейруте.

Источник: Inpress.ua
УПЦ
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