В Полтавской семинарии УПЦ совершили литургию по редкому древнему чину

В Полтавской миссионерской духовной семинарии совершили литургию по древнему чину Иерусалимской Церкви, записанному апостолом Иаковом, братом Господним.

Как сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на pravoslavie.poltava.ua, богослужение, возглавил вице-ректор духовной школы епископ Новосанжарский Вениамин.

Служение Литургии апостола Иакова является традицией Полтавской духовной школы. Участие в таком богослужении, по отзывам представителей семинарии, даёт возможность глубоко ощутить живую связь с Иерусалимом, пережить духовное и историческое единство с христианством первых столетий. Каждый раз на особое богослужение собираются не только семинаристы и прихожане храма, но выпускники семинарии.

Во время литургии была вознесена сугубая молитва о здравии Предстоятеля УПЦ Блаженнейшего Митрополита Онуфрия, которому в этот день исполнилось 76 лет, а также о прекращении эпидемии и медиках, которые ведут борьбу за жизнь и здоровье больных.

В Украинской Православной Церкви литургия совершается по чинопоследованиям, записанным святителем Иоанном Златоустом (чаще всего), святителем Василием Великим (десять раз в году) и святителем Григорием Двоесловом (Литургия Преждеосвященных Даров, совершаемая в будни во время Великого поста). По чину апостола Иакова литургию служат лишь в некоторых храмах по особому благословению священноначалия в день памяти апостола.

Одной из особенностей литургии по чину апостола Иакова миряне, так же как и священнослужители, причащаются Тела и Крови Христовых раздельно (такой порядок был характерен и для Литургий святых Василия Великого и Иоанна Златоустого вплоть до VIII века).