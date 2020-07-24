Шабунин, как жертва поджога, может получить иммунитет от всевозможных преследований, - юрист

Как отметила народный депутат, юрист Антонина Славицкая в авторском материале для издания «Резонанс», полиция должна заниматься не только каждым отдельным преступлением, но и комплексным и основательным исследованием происходящего в стране и в социуме. Обязательно следует проанализировать, носят ли все эти события согласованный, синхронизированный характер, и если да, то кто за ними стоит и какую цель преследует.

«Конечно, как говорится, главное в следствии - это не выйти на самого себя. Если власть выступает автором череды имитированных минирований, цель которых - или переключить внимание с социально-экономических проблем, или обосновать отмену местных выборов - это одно дело. И в этом случае не следует ждать объективного следствия и всеобъемлющих выводов. Однако не будем настолько плохо думать о нашей власти. Будем считать ее не провокатором паники, а просто сборищем непрофессионалов, которые занимаются чем угодно, но только не прямыми своими обязанностями», - пишет Славицкая.

Однако, как заметила юрист, в случае с покушением на активиста Виталия Шабунина власть среагировала мгновенно. Причем на самом высоком уровне.

«Такой оперативности и таких проникновенных слов от президента Владимира Зеленского не дождалась даже тогда, когда иранской ракетой был сбит украинский пассажирский самолет со 176 людьми на борту. Эта трагедия, как мы помним, произошла 8 января. Но только 10 числа глава государства решился какое-никакое обращение по этому поводу. Однако когда Шабунин сообщил, что подожгли его дом, Зеленскому хватило нескольких часов», - рассказала Славицкая.

По ее мнению, во всей этой истории плохо то, что президент поставил репутацию целого государства в зависимость от данного случая.

«Да, любое покушение на имущество человека, а тем более - на его жизнь (ведь в доме могли быть члены семьи Шабунина) является преступлением, и это даже не обсуждается. Однако опыт с якобы убитым, а затем воскресшим Аркадием Бабченко, сделал, наверное, часть из нас недоверчивыми циниками. Дом можно было поджечь и самостоятельно - не утверждаю, что именно так все и было, но прошу рассматривать и такой вариант в качестве одной из версий», - написала юрист.

Она сообщила некоторые факты из биографии главы общественной организации «Центр противодействия коррупции» Виталия Шабунина.

Активист с восьмилетним стажем занимается борьбой с коррупцией, причем это не совсем похоже на волонтерство.

Так, журналист Владимир Бойко три года назад обвинял Шабунина в том, что тот попал в Раду общественного контроля НАБУ по поддельным документам, скрыв наличие земельного участка и квартиры, которую сдавал в аренду.

Кроме этого, в 2016 году ГПУ начала досудебное расследование по подозрению Шабунина и ЦПК в коррупционных действиях, уклонении от налогов и присвоении финансовой помощи от США в размере 2 миллионов долларов.

Однако, как напомнила Славицкая, результата расследование не дало и дело закрыли.

«Причем - не без давления со стороны западных структур, в частности, посла ЕС в Украине Яна Томбинского. Интересно, кстати, в курсе ли Томбинский, что в Украине Шабунин неоднократно подвергался оппонентами критике за его высокую зарплату и очень дорогую недвижимость, которой он владеет? Впрочем, возможно, это волнует Томбинського меньше, чем возможность хранить в Украине когорту агентов влияния», - подчеркнула она и добавила, что имя Шабунина фигурировало в разговоре Юрия Луценко и Мари Йованович, в котором она просила тогда еще генпрокурора не преследовать активистов.

Кроме этого, о Шабунине в своих расследованиях упоминает и адвокат президента США Дональда Трампа Рудольф Джулиани. По его данным активист с коллегами был причастен к присвоению средств, выделенных в качестве помощи правительством США.

По случаю с поджогом дома Шабунина, Славицкая обратила внимание на то, что исполнительный директор ЦПК Дарья Каленюк предположила, что в дом заложили взрывчатку. При этом сама она не была свидетелем данного события, но соседка Шабунина якобы слышала взрыв, а затем рассказала об этом Каленюк. Но полиция Киевской области отвергла эту версию – следователи не нашли там следов взрывчатки и отметили, что нельзя исключать самовозгорания деревянных частей помещения, под которыми проходила проводка.

«В любом случае, мы имеем сгоревший дом. Стал он жертвой несчастного случая, или умышленного поджога (и чьими руками был совершен этот поджог) - вопрос отдельный. Но нельзя не признать тот факт, что в ипостаси жертвы активист Шабунин получает долгосрочный иммунитет от всевозможных преследований», - предположила юрист и привела пример, когда этот иммунитет может пригодиться активисту.

«Ведь не так давно и нардеп Андрей Деркач заявил о присвоении Шабуниным части от 142 миллионов долларов, выделенных на борьбу со СПИДом. Поэтому, как ни крути, а наш активист получает профит в той ситуации, которая сложилась. Тем более, на фоне всесторонней поддержки, которую оказывают «преследуемому» Шабунину зарубежные институты», - сообщила Славицкая.

Кроме этого, по мнению юриста странным выглядит реакция Всемирного банка, который не является правоохранительной или силовой структурой, но так заботится о судьбе отдельно взятого в Украине активиста. И никак не реагирует на ряд других резонансных преступлений, например, убийство на Донбассе военного медика Николая Илина.

Однако, по ее мнению, каждый сам выбирает кому и по какому поводу выражать сочувствие. Это - дело частное. Обидно то, что в медийную историю Шабунина оказался втянутым президент Зеленский, ведь теперь все «глубоко обеспокоенные «международные партнеры» именно с него и спросят, когда со временем придется подводить итоги инцидента».

«В желании озвучить правильные месседжи глава государства поторопился и перегнул палку. Но сказанное им назад не отыграешь. Украина так и будет «плохой историей» в глазах многих. Причем такое определение к нашему государству дал ее же законно избранный лидер, для которого его граждане почему-то делятся на сорта. И только первый сорт - вроде Виталия Шабунина - заслуживает такое беспрецедентное внимание, поддержку и сочувствие», - подытожила Славицкая.