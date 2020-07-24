Юрист прокомментировала реакцию порохоботов на признания Жвании

А в качестве доказательства, народный депутат Виктория Сюмар и журналист Михаил Ткач обнародовали снимок перелетов Жвании в Минск.

По мнению народного депутата, юриста Антонины Славицкой «российский сценарий» у них – это версия на все случаи жизни. Об этом она написала в своем телелеграмм-канале.

«Сами по себе видео Давида Жвании ничем не удивительны. Особенно для тех, кто события на майдане не поддерживал и иллюзий насчёт людей, пришедших к власти на гребне волны революции «достоинства» - не питал. Но сейчас порохобратья и порохосестры активно разгоняют информацию про Жванию и «российский сценарий» (это у них версия на все случаи жизни)», - рассказала она.

Так же, юрист отметила, что на фоне «жму руку, обминаю» так называемый разоблачительный документ вызывает сомнения.

«В качестве подтверждения этого коварного плана - листик с информацией о якобы его полетах в Минск. Стесняюсь спросить, только у меня этот «разоблачительный» документ вызывает сомнения? Такое вот напечатать на компьютере может любой пользователь ворда. И особенно забавно все это выглядит на фоне «жму руку, обминаю», - резюмировала Славицкая.